Daniela Ospina contestó cuándo será su boda y si está embarazada

Luego de su ruptura con el productor Harold Jiménez, la modelo y empresaria Daniela Ospina se dio una nueva oportunidad en el amor con el actor venezolano Gabriel Coronel.

Te puede interesar: ¿Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casaron en secreto en Miami? Hay prueba

Después de tantos rumores, Daniela Ospina despejó las dudas de sus seguidores sobre su vida sentimental. Esto dijo. Foto: gato rivero para vea

A través de sus redes sociales, la empresaria y el artista han mostrado lo felices y enamorados que están, y por este mismo medio compartieron con sus seguidores la noticia de su compromiso. La pareja tiene entre sus planes futuros el formar una familia y tener hijos.

¿Cuándo se casan Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Fue a principios de agosto cuando el actor le pidió a Daniela que se casara con él. Hace unas semanas, se comenzó a rumorar en redes sociales y en varios medios, como Lo sé todo, que al parecer, la pareja ya habría sellado su amor. Sin embargo, esa información no había sido confirmada o desmentida por ninguno de los dos.

Te puede interesar: Video: Daniela Ospina mostró cómo era la humilde casa en la que pasó su infancia

En las últimas horas, la también generadora de contenido realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram, y allí, respondió varias inquietudes de sus seguidores, entre ellas, la fecha de su matrimonio. “¿cuándo es su boda?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “No sabemos exactamente, pero 2022 seguro”.

¿Daniela Ospina está embarazada?

Otro de los temas que más causa curiosidad entre sus seguidores tiene que ver con sus planes de tener hijos con el actor. Algunos llegaron a rumorar que ya estaba esperando su primer bebé con Gabriel. Ante eso, la ex de James Rodríguez, quien ya es mamá de Salomé, respondió con una foto de su tonificado abdomen, demostrando que todavía no está embarazada. Junto a la imagen escribió: “por ahora no”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo se enamoraron Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

La pareja se conoció gracias a una amiga en común, quien, en el fondo, quería que se enamoraran. “Ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja, y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja; es de esas relaciones con mucha conexión. Se siente algo natural, muy orgánico y para mí eso es algo fundamental”, dijo el venezolano. Después de tres meses de estar saliendo, oficializaron su romance y, a finales del año pasado, lo compartieron en sus redes sociales.

Te sugerimos leer: VIDEO: ella es la mujer que no quiso irse una noche con James Rodríguez

En una oportunidad, Daniela fue criticada por, supuestamente, no demostrarle el mismo amor a su pareja. Ante eso, ella respondió: “la verdad, a quien se lo tengo que demostrar es a él, y no precisamente te tiene que parecer a ti. Amiga date cuenta, él es para vivirlo, no para estar presumiendo en redes”.