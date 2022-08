VIDEO: ella es la mujer que no quiso irse una noche con James Rodríguez

Desde que James Rodríguez se divorció de Daniela Ospina, su vida sentimental ha sido un constante tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Te puede interesar: Video: ¿Daniela Ospina y Gabriel Coronel comprometidos? Esto se dice

Tiempo después de su divorcio, el volante de la Selección Colombia salió con la modelo venezolana Shannon de Lima. El año pasado terminaron su romance pero nunca se conoció el por qué. Hasta el momento, no han brindado ninguna declaración al respecto.

Vea también: Así le respondió Daniela Ospina a seguidora que le dijo que tenía “cara de hombre”

A partir de ese momento, James ha sido involucrado con otras despampanantes modelos, pero, por ahora, no ha confirmado noviazgo con ninguna.

Modelo aseguró que se negó a salir con James Rodríguez

En la red social Tik Tok, apareció una mujer rubia que aseguró que, hace un tiempo, se encontró a James Rodríguez en una discoteca en Medellín y él, la invitó a pasar la noche juntos. “Storytime: la vez que en una discoteca en Medellín rechacé irme con James Rodríguez”, dice en la descripción del video.

La joven, identificada en redes sociales como Silvilú, reveló que, inicialmente, el jugador por medio de su escolta la invitó a quedarse a su casa. “Yo lo miré y él me miró… Yo le di la espalda, pero él tenía un escolta que estaba ahí y me tocó y me dijo: ‘te molestaría dame tu número para James. Él me pregunta que si quieres ir ahorita a la casa’”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

@silvialuciagr Porfa no lo hagan viral gracias likeeee para segunda parte jejejejeje ♬ sonido original - SILVILÚ

La mujer contó que ella se negó porque tenía un vuelo para Cartagena en las siguientes horas. Sin embargo, según contó ella, el futbolista seguía insistiendo. “Yo tenía vuelo con mis amigas a Cartagena… El escolta me dijo: ‘James te manda a decir que pierdas el vuelo que él te paga mañana otro”.

Asimismo, la joven que tiene 27 mil seguidores en TikTok, también confesó que, aunque había tomado la decisión de quedarse con él, él mismo se encargó de hacerla cambiar de opinión. “No fue que yo lo rechacé como tal, sino que caí en su trampa. Yo ya estaba considerando quedarme. Mientras yo estaba hablando con James, realmente no estábamos tan ‘parchados’ en el VIP… En ese momento él me dijo ‘siéntate, no quiero hacerte perder el vuelo ni que te aburras’, porque él vio que yo no estaba tan cómoda. Él me dijo ‘si te quedas, qué quieres hacer… O más bien, mejor cuándo llegues de Cartagena, no te quiero hacer quedar y que te aburras, vete y cuando llegues el domingo yo te mando a recoger en el aeropuerto, y ese día nos vemos’”.

@silvialuciagr Respuesta a @.... perdon pero igual me toco hacer parte 3 jajajajajaja ya mismo la subo ♬ sonido original - SILVILÚ

Finalmente, la paisa optó por irse, creyendo que en los próximos días se vería con James Rodríguez. Sin embargo, eso nunca pasó, pues el futbolista nunca más volvió a hablarle. “Me despedí y me fui y nunca más me volvió a hablar”. Fueron varios los comentarios que le dejaron en la publicación, algunos internautas le creyeron la historia, otros no. “Esas oportunidades no se presentan dos veces en la vida”, “no lo rechazaste ni dejaste pasar la oportunidad. El man, al final, se echó para atrás”, “el que quería el número era el escolta”, “¿de verdad le creen?”, comentaron.

Te puede interesar: VIDEO: así reaccionó Shakira luego de ver las fotos de Piqué con su nueva novia