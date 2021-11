Daniella Álvarez reveló cómo inició su historia de amor con Daniel Arenas

Uno de los romances más sonados en los últimos días en el mundo de la farándula nacional, ha sido el de la exreina Daniella Álvarez y el reconocido actor Daniel Arenas. Tal como lo han mostrado en sus redes sociales, la pareja está muy enamorada y se han dedicado mensajes de apoyo y palabras románticas, dejando en evidencia que su amor va ‘viento en popa’.

Hace unos días, Daniella Álvarez confesó que sueña con formar un hogar, casarse y tener hijos, tema que, según ella, ya lo ha hablado con su pareja, el galán de las telenovelas Daniel Arenas. Para muchos de los seguidores de los dos famosos, fue una completa sorpresa la noticia de su noviazgo, pues el actor siempre ha sido muy reservado con su vida privada y, por su parte, la modelo y presentadora había terminado meses atrás su relación con el español Lenard Vanderaa.

Como muchos seguidores han tenido la curiosidad de conocer cómo inició la historia de amor entre los dos colombianos, en medio de una charla para el podcast Sin Rodeo, de Jomari Goyso, Daniella Álvarez reveló cómo y cuándo conoció a Daniel. Según contó, fue hace 10 años, gracias a su mamá Sandra Vásquez. Sin embargo, fue el conductor del programa quien reveló la curiosa historia. “La historia es que, hace años tu mamá se montó en un avión y estaba Daniel Arenas y ella muy linda le enseñó una foto. ‘Daniel perdóname, esta es mi niña, acaba de ganar el Miss Colombia, es muy guapa, es divina, tiene novio, pero eso no importa”. Sin embargo, la exreina agregó al relato: “Mi mamá le dijo ‘mírala qué linda, qué bonita, sean amigos’”.

Según detalló, la madre de la modelo le dio el número de teléfono de Daniella al actor, quien tiempo después le escribió y comenzaron a entablar una amistad. “Eso fue en el 2012, recuerdo que le dieron mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigos para conocerme y yo siempre tenía novio”, afirmó. Por otro lado, Jomari Joyso le preguntó si en ese entonces Daniel tenía novia a lo que ella respondió: “no, yo me imagino que no tenía novia y que me había escrito cuando no tenía, porque él es súper serio, estoy segura que así fue”, dijo Daniella. Sin embargo, fue este año cuando se encontraron en un almuerzo que comenzó su historia de amor. Después de comer, el actor la acompañó a una cita de su prótesis.

“Este hombre me ha acompañado a mi cita en la prótesis y yo lo primero que hice fue quitarme la pierna…Yo creo que el hombre que esté conmigo y que se enamore de mí tiene que enamorarse de eso que soy yo, de mi realidad, y eso es lo que pasó con Daniel”, relató. Por ahora, no se conoce exactamente cuánto llevan de novios, pero sí que tienen muchos planes a futuro.