Darío Gómez: exesposa del cantante asegura que ha sentido su presencia en la casa

En pocos días se cumplen cinco meses sin uno de los mayores exponentes del género popular en el país. ‘El Rey del Despecho’, Darío Gómez, falleció el 26 de julio, a los 71 años en la Clínica Las Américas de Medellín, centro asistencial donde ingresó por un colapso súbito que sufrió en su residencia. A pesar de las reanimaciones del equipo médico, el cantante, quien llegó inconsciente al hospital, falleció a las 7:31 p.m.

Te puede interesar: ¡Conmovedor! así reaccionaron los perritos de Dario Gómez al ver su imagen

A su lado, y desde hace más de 40 años, estuvo su exesposa y mánager , quien habló por primera vez sobre el artista y reveló cómo ha vivido los últimos meses en la finca del ídolo popular.

“Visitas” de Darío Gómez a su exesposa Olga Lucía Arcila

En una entrevista para el programa Buen Día, Colombia, Olga Lucía, quien fue mánager del artista hasta el día de su muerte, confesó que ha sentido la presencia de su exesposo en más de una ocasión. “Me ha visitado. Darío a los dos días de fallecer me tocó la mano de una manera espectacular, me ha sobado la cabeza como acostumbraba y me pega palmadas en la espalda. Me ha impregnado mi habitación de su loción y he sentido que se sienta en mi cama y sé que es él. Es increíble, pero es cierto, eso me reconforta en medio de la tristeza”, confesó.

Vea también: Arelys Henao recordó a Darío Gómez con ‘Nadie es eterno’

¿Cómo murió Darío Gómez?

En la misma charla, Olga recordó los últimos momentos de vida del cantante paisa, a quien acompañó hasta su último latido. Según su narración, Darío Gómez se desplomó en el suelo de su oficina. “Él estaba vital, muy bien, teníamos reuniones y entrevistas planeadas, pasó en un momentico. Creí que era un bajón de azúcar porque me había pedido una paleta y se la di, hasta repitió, pensé que eran esos bajones de los que sufren los diabéticos”, reveló.

Lee también: Darío Gómez, Toto Vega y otros famosos que murieron inesperadamente este año

El infarto había sido fulminante, y ni la pronta respuesta de los médicos, o la rapidez de Olga para trasladarlo al hospital, funcionaron. “Mientras lo tenía en mis brazos oré, le untaba alcohol, le hablaba, el también trató de hablarme. Le decía que no se fuera, que ya íbamos a llegar a urgencias. Adentro vi todo, cuando lo intubaron, vi cómo lo reanimaban, pero imposible”, inmediatamente salió a la sala de espera donde se encontraba su hija Catalina para darle la lamentable noticia. “Mami, el papá se nos fue, no hay nada que hacer”. Olga Lucía trató de cumplir todos los deseos que, en vida, el artista le pidió para llevar a cabo sus exequias. El cantautor paisa siempre quiso una cámara ardiente y que ella verificara que no lo fueran a enterrar vivo