Martín Elías falleció el 14 de abril del 2017, en un trágico accidente de tránsito. El artista estaba casado con la Comunicadora Social y Periodista Dayana Jaimes, madre de su segunda hija, Paula Elena. De su primer matrimonio con Claudia Varón, conocida en redes sociales como ‘Caya’, nació Martín Elías Jr.

La repentina muerte de Martín Elías conmocionó a todo el país. Su esposa Dayana fue una de las más afectadas. Aunque han pasado cinco años desde aquel fatídico momento, la también empresaria reveló el drama que vive por la ausencia del cantante vallenato.

Martín Elías falleció el 14 de abril del 2017, en un trágico accidente de tránsito.

Dayana Jaimes reveló la odisea que atraviesa por la herencia de Martín Elías

En una entrevista con Lo sé todo, Dayana Jaimes reveló que tras la muerte de Martín Elías, llegaron muchos problemas legales a su vida. “Lo peor que me pudo haber pasado es que Martín ya no esté conmigo. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista y sé que todo pasa y esto pasará”.

La viuda de Martín Elías hace referencia a algunos procesos legales que fueron interpuestos en su contra, especialmente por la herencia. “Nunca me imaginé que después de la muerte de Martín, me iba a encontrar con tantos problemas y tantos inconvenientes. Cinco años después tengo varios procesos civiles, penales, laborales, donde estoy como demandada. Tengo cuatro procesos civiles, tengo una penal; notificada laboral, tengo cuatro. Todos estos temas judiciales han sido un desgaste emocional y económico”.

A raíz de esta situación, Dayana ha tenido que contratar varios abogados. Uno de los problemas ha sido con el primer matrimonio de Martín. “Cuando una persona fallece quedan los herederos y por parte de la primera familia de Martín, de su primer matrimonio he tenido varios inconvenientes. Con ellos tengo una serie de demandas, con trabajadores que estaban en su agrupación. Tengo también una demanda penal de parte de la familia de Martincito (...) Cada quien está en su derecho de reclamar, demandar, y será la justicia la que determine quién tiene la razón”.

Aunque se hizo la repartición de bienes de acuerdo con lo que ordena la ley, algunas de las demandas buscan que a Dayana se le retire el 50% de lo que heredó del artista. “Todo está solucionado como indica la ley. Yo 50 y 25 y 25 cada hijo. Pero la demanda es porque ellos no quieren que ese 50 sea mío. La casa el 50 es mío, el 25 es de Paula y el otro 25 de Martincito, lo mismo con la finca. Pero hay momentos en que he querido tirar la toalla. Lo peor que me pudo haber pasado es que ya Martín no esté conmigo”.

