Sobre fotos de Martín Elías: “Son mis redes y veré qué subo”; Dayana Jaimes

El nombre de Dayana Jaimes es muy sonado en las redes sociales y medios de comunicación. La Comunicadora Social y Periodista y generadora de contenido, empezó a ser conocida por su noviazgo y matrimonio con Martín Elías, el hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, quien murió hace 5 años en un accidente de tránsito.

Desde que falleció ‘el terremoto’, como era apodado el artista, Dayana Jaimes ha evidenciado a través de sus redes sociales el dolor que dejó su ausencia. De vez en cuando, la también empresaria suele recordar con mucha nostalgia a Martín Elías a través de fotos y videos de los momentos más especiales que compartieron como familia, junto a su hija Paula Elena.

Dayana Jaimes respondió a quienes la critican por sus fotos con Martín Elías

La viuda de Martín Elías ha sido fuertemente criticada en redes sociales porque algunas veces comparte muchas fotos con el cantante, y en otras oportunidades, prefiere no postear nada suyo.

En los últimos días, un usuario le cuestionó ese tema, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. “¿Por qué, nuevamente, estás colocando fotos de Martín, si duraste mucho tiempo sin hacerlo?”.

Ante ese interrogante, Dayana Jaimes respondió: “la verdad nunca he dejado de subir fotos de Martín, si las estoy subiendo ahora más que antes es porque son mis redes sociales, yo veré qué fotos subo, cuándo las subo y con qué intensidad las subo”.

De igual manera, reveló que, además de la muerte de Martín Elías, ha tenido que enfrentar otros duros momentos en su vida que la han hecho más fuerte: “a mí me ha tocado ser fuerte, por muchas situaciones en la vida. Y muchos pensarán que solamente por lo de Martín, y no, han sido muchas cosas. Pero no crean, a veces me derrumbo, me siento muy mal y quiero ‘tirar la toalla’ y digo Dios mío, ya no más”.

