El 14 de abril del 2017 fue un día de luto para los amantes del vallenato. A los 27 años, el cantante Martín Elías , hijo de Diomedes Díaz, falleció después de sufrir un accidente de tránsito a las 7:30 a.m. en la Transversal del Caribe, cuando iba camino a Cartagena.

La trayectoria musical y la vida personal del cantante se volvieron tendencia. Su esposa, Dayana Jaimes, se ha convertido en motivo de conversación entre los seguidores del ídolo vallenato. La comunicadora social fue la segunda esposa del fallecido y madre de Paula Helena, hija menor del intérprete de El Terremoto y Cancelada de mi vida.

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, ¿tiene nuevo amor? Esto dijo

Recientemente, a la también empresaria la vincularon con el influencer y comediante barranquillero Juanda Caribe, y ella no dudó en responder en sus redes sociales, donde tiene dos millones de seguidores.

En una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus fanáticos le preguntó sobre el rumor que la vincula sentimentalmente con el influenciador que también ha incursionado en la música. “No se pongan a creer todo lo que ven en este tipo de páginas porque todo lo hacen con el morbo, yo no ando escondiéndome de nadie, si a mi Juan, Pedro, Andrés, el que sea me invita a comer, me invita a un show, me invita a una fiesta, yo voy porque yo no le debo nada a nadie, no ando escondiéndome de nadie”, dijo la periodista para desmentir cualquier romance con Juanda Caribe.

Varios internautas comentaron en redes sobre el rumor y la reacción de la mujer. “Tiene que darse la oportunidad, pero bájele dos”, “Si Juanda está más tragao’ de la novia que ni pá onde”, “Esto lo que me da es risa”.