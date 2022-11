¿De qué murió Aaron Carter, hermano de Nick Carter? Estas serían las causas

Este fin de semana, el artista Nick Carter de los Backstreet Boys, se enfrentó a una nueva pérdida familiar. Su hermano Aaron Carter murió en su casa, en Lancaster, California.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Chyno Miranda? Centro de rehabilitación responde a acusaciones

Según información suministrada por el portal TMZ, Aaron fue encontrado sin vida en la tina de su baño, luego de que su ama de llaves realizara una llamada al 911 por una supuesta emergencia médica en la residencia del cantante.

El artista se había dado a conocer por canciones como I’m all about you, I want candy, Do you remember, entre otras, y se había convertido en todo un icono de la música pop.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Aaron Carter?

Lo que se conoce hasta el momento, el llamado se hizo sobre las 11:00 am del sábado 5 de noviembre, según informó Alejandra Parra, agente del Departamento del Aguacil del Condado de Los Ángeles. Cuando llegaron las fuentes policiales, al parecer, el cuerpo ya presentaba signos de descomposición que indicarían que ya llevaba varias horas inconsciente bajo el agua de la tina.

Te sugerimos leer: Ben Affleck no sería feliz con JLo y su familia estaría preocupada por su estado

De acuerdo con los informes oficiales, las autoridades habrían encontrado varias latas de aire comprimido en el baño de Aaron, lugar donde se descubrió su cuerpo, así como también, en su dormitorio fueron hallados algunos frascos de pastillas recetadas. Por ahora, no han salido a la luz los resultados de algún examen toxicológicos

Durante varios años, el músico luchó contra el alcohol y las drogas que lo llevaron a tener algunos problemas en su salud mental y que, como consecuencia, lo llevaron a distanciarse con su familia y a perder la custodia de su hijo. “El diagnóstico oficial es que sufro de múltiples trastornos de personalidad: esquizofrenia, ansiedad aguda y soy maníaco depresivo (bipolaridad)”, dijo en el 2017, cuando confirmó su adicción a ciertos medicamentos, que lo llevaron a ser internado en rehabilitación, de manera voluntaria.

Roger Paul, representante del artista, brindó una entrevista para The Daily Beast, donde afirmó: “en estos momentos se está investigando la causa de su muerte. Les pedimos que den tiempo a la familia y ellos tendrán más información cuando esté disponible”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así despidió Nick Carter, de los Backstreet Boys, a Aaron Carter

Tras conocerse la noticia, la banda le rindió un homenaje al artista, durante un concierto en Londres. Allí le fue dedicada la canción Breathe. “Todos crecimos juntos. Hemos pasado por altibajos, ustedes lo han pasado con nosotros. Esta noche, tenemos un poco de tristeza en el corazón porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia”, dijo Kevin Richardson.

Por su parte, Nick, exintegrante de la banda, le dedicó unas emotivas palabras. “Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que de alguna manera, algún día quisiera recorrer un camino saludable y finalmente encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son el verdadero villano aquí. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca encontrarías aquí en la tierra...Te quiero hermanito.”