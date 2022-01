¿Dejará la televisión? Estos son los planes de Carlos Calero para el 2022

Carlos Calero es reconocido por ser uno de los presentadores más queridos de la televisión nacional. Lleva más de 25 años de carrera en la pantalla chica, donde se ha desempeñado como presentador de noticias, de programas de entretenimiento y de concursos. Fue una de las caras de Día a Día, el matutino del canal Caracol y, actualmente, es el conductor de la octava temporada de Yo me llamo.

Aunque el barranquillero de 51 años ha logrado mucho éxito en su carrera profesional y quizá, muchos de sus seguidores piensen que ya cumplió todos sus sueños laborales, el presentador reveló que aún le quedan varias metas por cumplir.

En entrevista con La Red, explicó que le gustaría seguir reforzando sus conocimientos sobre la comunicación no verbal, y por eso quiere comenzar a estudiar más a profundidad ese tema y, así mismo, compartir esas experiencias con sus estudiantes o las personas que asistan a sus talleres. “”Hay un tema que yo utilizo mucho cuando doy cursos y hago muchas charlas durante todo el año, estoy compartiendo con muchos alumnos y gente que preparo, y es la comunicación no verbal. Me encanta. Creo por ahí hay una posibilidad de hacer una maestría en España”, aseguró, aunque no aclaró si se iría a Europa a estudiar o lo hará de manera virtual.

Aunque a Calero la mayoría de televidentes lo reconocen por su faceta de presentador, el arte de enseñar es otra de sus grandes pasiones. Por tal motivo, sueña con crear una escuela para formar a los futuros presentadores y, además, ayudar a las personas que quieran desenvolverse con mayor fluidez a la hora de hablar en público. “Una escuela con tema de comunicaciones: una escuela de capacitación para quienes quieran ser presentadores, los que quieran hablar en público, los que quieran tener más formación en este arte de hablar. Y no estoy hablando solo enfocado a comunicadores, sino a todo el mundo. Ojalá a nosotros nos dieran una cátedra desde niños, seríamos mejores personas al momento de expresar nuestro mensaje”.

