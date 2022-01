Fotos: ¡Wow! Así Lucía Mary Méndez de ‘La Red’ cuando tenía 16 años

Mary Méndez es la presentadora que acompaña las tardes de los fines de semana de los colombianos en La Red, a través del canal Caracol. Como es típico de los jueves, varios famosos postean el #tbt, que son imágenes del pasado.

Recientemente, la presentadora samaria sorprendió a sus 1,3 millones de seguidores con un reel de fotografías de su etapa de adolescente. “16 primaveras. Qué épocas, siempre que miro al pasado me recuerda lo inmensamente feliz que he sido”, escribió en la descripción de la publicación que no pasó desapercibida por los internautas quienes aprovecharon para elogiar su belleza.

“Mona linda”, “divina”, “linda”, “bella desde siempre”, “preciosa”, “muy linda”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el post. Sin embargo, hubo uno en especial que llamó más la atención. Un usuario le recordó a la presentadora una crítica que, en algún momento, su compañero y colega Carlos Vargas le hizo. “O sea siempre has sido rubia nena y Carlos Vargas disque peli teñida (risas). Pa’ que vea, eso sí es bello”, escribió, haciendo referencia a que siempre ha sido mona y no tiene el cabello tinturado de rubio como muchos han pensado.

En la primera foto, se observa a Mary con su uniforme del colegio y una mochila, y en las siguientes, aparece con sus amigas, al parecer, más cercanas de esa época. Las imágenes ya tienen más de 50 mil likes, y se hicieron virales en las diferentes plataformas digitales, pues muchos destacaron que, desde joven, la costeña ha irradiado belleza.

