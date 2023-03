Desmayo Elianis Garrido: se conoció qué le pasó a la presentadora de ‘Lo sé todo’

El pasado 16 de marzo, Elianis Garrido se convirtió en tendencia luego de sufrir un desmayo mientras presentaba en vivo el programa Lo sé todo, del Canal 1.

En las imágenes, que fueron reveladas por el mismo programa, se observa el momento en el que su compañero Ariel Osorio se encontraba hablando frente a la cámara, cuando, de repente, ella, quien estaba a su lado, comenzó a irse hacia un lado hasta que, su cuerpo se desplomó. Inmediatamente, varias de las personas que se encontraban en el set de grabación corrieron a auxiliarla.

¿Qué le pasó a Elianis Garrido?

Inicialmente, se desconocían las razones por las cuales Elianis Garrido se había desmayado. De hecho, los usuarios en redes sociales comenzaron a especular diciendo que, supuestamente, podría tratarse de un embarazo.

Sin embargo, horas después, Mafe Romero, su amiga y compañera de set, publicó unas historias explicando algunos detalles sobre las posibles razones de lo sucedido. “Fuera de mamadera de gallo, qué susto, Eli estaba ahogándose, literal, y el pecho rojo, hinchado, y el color de las piernas le cambiaron, se estaba ahogando, estaba broncoaspirando. Estábamos al aire, no esperábamos ese tipo de situaciones y uno no sabe qué hacer, gracias a Dios aquí los paramédicos la socorrieron y ahora está bien, se la llevaron para la clínica y le están haciendo los respectivos exámenes, porque creo que tiene bronquitis”, dijo.

Elianis Garrido se refirió al desmayo que sufrió

Debido a la preocupación de sus seguidores, en horas de la noche, la presentadora de Lo sé todo apareció en su cuenta de Instagram donde tiene 6,2 millones de seguidores, publicando una historia revelando cómo se encuentra después de ese gran susto.

En el texto, comenzó agradeciéndole a todas las personas que se preocuparon y que han estado pendientes de su estado de salud. “A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí: gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor”.

¿Qué tiene Elianis Garrido?

Sobre los comentarios de algunas personas que insinuaron que pudo tratarse de un supuesto show por parte del programa para generar rating, Elianis aseguró: “jamás, nunca en mi vida jugaría con mi salud y JAMÁS haría show o mentira con algo como lo que me pasó hoy, por una razón de mucho peso: el respeto y amor que les tengo a mi madre y abuela, no permitiría que ellas sufrieran o se preocuparan por mi culpa”.

Afortunadamente, la barranquillera ya se encuentra estable, recuperándose en su casa. Por solicitud médica, debe guardar reposo por unos días. “Ya estoy en casa, gracias a mi equipo de trabajo por su reacción inmediata, gracias de verdad, porque si no hubieran actuado rápido, otra sería la historia… Lastimosamente a veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos son comunes como una gripa que pueden empeorar y volverse bronquitis o algo peor. Tendré unos días de reposo y cuidados para que mi bronquitis mejore y todo lo que ha acarreado pueda ser superado sin problema”.