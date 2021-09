Después de 7 meses, ¿Nicky Jam tiene un nuevo amor?

En febrero de este año, el intérprete de El amante sorprendía a sus seguidores con la noticia de su rompimiento con Cydney Moreau, a quien había propuesto matrimonio, de una manera muy romántica, el 14 de febrero del 2020. Nicky lo declaró, de manera contundente, en El gordo y la flaca, “no estamos juntos. La pandemia, la cuarentena, la situación afectaron, y de verdad, simplemente no funcionó”. El músico de 40 años, también fue determinante en el programa radial Flow Urbano, “Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando termino algo es porque ya no hay nada”.

Con sus palabras se confirmó la ruptura definitiva y por supuesto, los planes de matrimonio, que al principio de la pandemia habían pospuesto, pues ambos tenían que cuidar que sus parientes no se pusieran en riesgo. En esos días le dijo a People en Español, “Lo tenemos en pausa, pero tan pronto la vida vuelva a la normalidad sacamos la fecha”. Al parecer, Cydney y Nicky quedaron en buenos términos, y él se refiere a ella con las mejores palabras.

Un amor ´modelo´

Durante 7 meses, el estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano, vivió su soltería, pero en estos días se supo que, al parecer, le había dado una nueva oportunidad al amor. Nicky Jam fue visto, llegando al club Eleven, de Miami, acompañado de una bella rubia, a quien llevaba de la mano. Ya en el lugar estuvieron muy juntos, disfrutando del ambiente y charlando animadamente. La misteriosa acompañante es Aleska Genesis, modelo e influencer de 30 años, nacida en Barquisimeto (Venezuela). La también empresaria, es amante de los animales y practica yoga. Se sabe también que ha participado en varios concursos de belleza, entre ellos, la Feria Internacional de Barquisimeto, en 2010. Se dice también que Aleska estuvo vinculada sentimentalmente con el cantante Maluma. La pareja no ha confirmado aún su relación, pero intercambian mensajes afectuosos en las redes sociales, y han sido vistos en varias ocasiones disfrutando de la compañía mutua.

El reguetonero estuvo casado durante 18 meses con la modelo colombiana Angélica Cruz, a quien conoció en 2016. Su matrimonio civil fue en Miami, y el religioso se realizó en Medellín, con invitados como Vin Diesel y J Balvin, quien fue el padrino. El intérprete de Travesuras fue quien solicitó el divorcio por ´diferencias irreconciliables´.