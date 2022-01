Después de Tristan Thompson, Khloé Kardashian revela que no quiere más citas

Khloé Kardashian no quiere repetir sus errores al escoger pareja. Tristan Thompson, el padre de su hija, la volvió a engañar. Foto: Instagram

Khloé Kardashian ha recibido el apoyo de su clan, encabezado por su madre, Kris Jenner y sus hermanas Kim, Kourtney y Kylie, luego de comprobarse que Tristan Thompson no sólo le había sido infiel, sino que además era el padre del bebé de Maralee Nichols, la entrenadora que lo demandó en diciembre por paternidad. La empresaria, quien tiene una hija, True, de 3 años, con el jugador de la NBA, ya le había perdonado varias infidelidades al deportista, pero esta vez, parece que no hay vuelta atrás.

A pesar de haber negado, en repetidas ocasiones, que había tenido algo que ver con la entrenadora Maralee Nichols, una prueba de ADN confirmó que la mujer decía la verdad: su relación existió, y él era padre de su bebé, que nació en diciembre.

De inmediato, Thompson publicó un mensaje en sus redes sociales, para aclarar su situación a la opinión pública. “Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha comprobado mi paternidad, espero que podamos criar amistosamente a nuestro hijo”. Tristan también se dirigió a la mujer que le perdonó tanto, “Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”.

Al tope

La relación entre Khloé Kardashian, y Tristan Thompson ha estado llena de infidelidades, perdón y oportunidades. En 2018, poco antes del nacimiento de su hija, la empresaria se enteró de la infidelidad de su pareja con la modelo Lani Blair, y aunque tiempo después superaron el engaño, sólo pasaron unos meses para que la celebrity volviera a saber que el jugador de los Kings de Sacramento le era infiel con varias mujeres, entre ellas, Jordyn Woods, amiga de su hermana Kylie. Pero con la cuarentena vino la reconciliación, e incluso hablaron de tener otro hijo. " Quienes están destinados a estar juntos son quienes superan todo lo que está diseñado para separarlos y salen de eso más fuerte que antes”, escribió la influencer en sus redes, anunciando que estaba otra vez con el padre de su hija. Publicó este mensaje el 13 de marzo, pero ella no sabía que, según Thompson, ese día, en el que celebraba su cumpleaños, había tenido relaciones sexuales con Maralee, la ahora confirmada madre de su tercer hijo.

Una fuente le dijo a People que la hermana de Kim estaba destrozada y que sólo quería buscar su felicidad, y según el Daily Mail, no tiene la más mínima intención de estar en el mundo de las citas, y por supuesto, cometer los mismos errores a la hora de tener una pareja.