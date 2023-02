El hombre que desvela a Laura Acuña y no es su esposo

Laura Acuña, recordada por sus participaciones en Muy Buenos Días y recientemente en programas como La Voz Kids y La Voz Senior, contó detalles de su cotidianidad en una entrevista con la periodista Eva Rey. Ahí, causó revuelo cuando mostró la identidad de un famoso que la “enamora” desde hace un tiempo.

La vida privada de la presentadora de 40 años sigue en la mira desde que, en el 2021, se especulaba que había finalizado su matrimonio de 21 años con el empresario Rodrigo Kling. La pareja se casó el 30 de mayo de 2010 en una ceremonia celebrada en Miami. Fruto de su amor, nacieron Helena y Nicolás, de seis y cuatro años respectivamente.

Laura Acuña y su esposo Rodrigo Kling Foto: Instagram

¿Laura Acuña confirmó separación de su esposo?

Los rumores de un divorcio iniciaron a inicios del 2021, cuando los fanáticos de la bumanguesa notaron, en redes sociales, que no había publicado ninguna foto con su esposo durante las festividades de fin de año; sus publicaciones pasadas, en compañía, tampoco permanecen en su cuenta de Instagram. En su momento, Laura Acuña negó las especulaciones, pero en una reciente entrevista habría dicho lo contrario.

La supuesta confirmación se habría dado durante la reciente entrevista que brindó la presentadora a su colega Eva Rey, donde inició hablando del “primer crush famoso” que tiene ahora a sus 40 años. “Me encontré hace poco con una serie que se llama ‘Diario de un vampiro’, me lo veo por el protagonista, se llama Ian, pero es la cosa más perfecta que yo he visto en mi vida. Cuando uno dice ‘el hombre perfecto no exis...’, aparece la foto del man. Es una cosa demasiado loca y espectacular. Me tiene enamoradísima, veo esa seria solamente por él, nunca había tenido un crush por nadie como por este tipo”, contó Laura Acuña para referirse al actor estadounidense Ian Somerhalder. La sorpresa llegó segundos después, cuando la anfitriona del programa le preguntó “¿y tu chico no se cela?”, a lo que inmediatamente ella respondió, “no, no hay”, entre risas.

