El integrante de la familia Montaner que no quiere a Camilo, esposo de Evaluna

Camilo y Evaluna están contando los días para conocer a Índigo, su primogénito que según Ricardo Montaner nacería esta semana. Por tal razón, toda la familia ya se encuentra reunida en Miami para darle la bienvenida al pequeño. También, todo el mundo del espectáculo se encuentra a la expectativa con el nacimiento del nuevo heredero de la familia Montaner que por ahora, se desconoce si es niño o niña; lo cierto es que en cualquier momento llegaría al mundo.

Te puede interesar: “Índigo no podrá conocerte en persona”: Camilo y la familia Montaner están de luto

Para nadie es un secreto la excelente relación que Camilo Echeverry tiene con la familia de su esposa Evaluna. Ricardo Montaner ha dicho en varias oportunidades que lo quiere como si fuera un hijo; por su parte, Mau y Ricky lo consideran un hermano y eso ha quedado evidenciado en las redes sociales donde se han mostrado todos muy amorosos siempre. De hecho, la familia Montaner es una de las más mediáticas a nivel mundial y todo lo que publican se convierte en tendencia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién es el integrante de la familia Montaner que no quiere a Camilo?

Al parecer, no todos los que conforman el clan Montaner sienten el mismo cariño por el futuro papá de Índigo. Así lo dejó en evidencia la misma Evaluna a través de un video en sus redes sociales. “Voltea para la foto, como que el tío te va acompañar a leer”, le dice la hija de Ricardo Montaner a su esposo, quien aparece acostado en una cama, con un libro en la mano y al lado de su perro que se negaba al cariño del cantante. De hecho, cada vez que Camilo intenta agarrarlo, el can no deja de morderle las manos, mientras el intérprete de Vida de rico intentaba tomarse una foto con él. El particular momento generó risa entre los artistas y, por supuesto, despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Te puede interesar: ¡A la antigua! Así llegará al mundo Índigo, hijo de Evaluna y Camilo

Camilo y Evaluna conforman uno de los matrimonios más queridos y sólidos del mundo del espectáculo. Desde que eran novios, su relación ha sido bastante comentada en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.