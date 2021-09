¿El jugador colombiano Teófilo Gutiérrez, debutaría como actor?

Teófilo Gutiérrez es uno de los futbolistas colombianos más destacados. Su participación en la Selección Colombia, en el Junior de Barranquilla, en Racing Club, en River Plate y en otros equipos, le permitieron ganar fama y reconocimiento a nivel mundial. Actualmente milita en el Deportivo Cali.

Su talento con el balón es indiscutible, pero al parecer, Teo ya estaría pensando en su retiro. Recientemente el actor Jorge Enrique Abello realizó un Instagram live en el que su invitado especial fue el futbolista. En la transmisión también participaron el comediante Iván Marín y Yamid Ahmad Serna. Entre otras cosas, hablaron de varias anécdotas del delantero y allí sorprendió confesando que le gustaría participar en una producción televisiva.

“Hay que hacer una novela y me invitan pa’ ser actor de algo (…) a mí me gustaría actuar en una novela y ojalá me tengan pendiente ahí”, dijo el barranquillero. Luego de esa revelación, Iván Marín le preguntó irónicamente si actuaba mejor que el Pibe Valderrama. También agregó: “Si el Tino apareció en la nueva película de Piroberta yo voy a hacer que Teo aparezca en la próxima mía”. Recordemos que el Tino hizo su debut como actor en la cinta de Julián Madrid FBI: Feos, Bobos e Ingenuos.

Por su parte, el actor Jorge Enrique Abello recordado por interpretar a Armando Mendoza en Betty, la fea destacó una cualidad muy particular que tiene el futbolista y que podría utilizar como herramienta para ejercer la actuación. “Teo tiene una condición que es muy importante y es que, en un partido, uno debe saber controlar las emociones y un actor es aquel que sabe controlar la emoción. Yo te invito a actuar un día claro que sí”.

¿Se imaginan a Teo de actor? pic.twitter.com/bUpbCgitaH — Ana (@PuraCensura) September 9, 2021

