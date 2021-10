El poderoso motivo por el que Ryan Reynolds, protagonista de ´Deadpool´, se retira

Ryan Reynolds está listo para descansar. El actor, que nació en Vancouver el 23 de octubre de 1976, hizo, en sus redes sociales, un balance laboral, y aprovechó para hacer el anuncio. “Terminé de grabar Spitirted. No estoy seguro de si hubiera dicho sí a una película tan desafiante incluso hace tres años. Cantando, bailando y jugando en el arenero con Will Ferrell hizo un montón de sueños realidad…Es un momento perfecto para tomarme un tiempo sabático la realización de películas. Voy a extrañar cada segundo de trabajo con este grupo talentoso de creadores y artistas. Hoy en día, la amabilidad importa tanto como el talento”. El motivo de este retiro no es otro que su familia, porque quiere compartir con su esposa, la actriz Blake Lively, y sus hijas, James, Inez y Betty, todo el tiempo posible.

El actor, que protagoniza Alerta Roja, junto a Dwayne Johnson y Gal Gadot, venía de un ritmo acelerado de trabajo, y anhela pasar tiempo con sus pequeñas, con quien no tiene problema en confeccionar vestidos de papel para las muñecas y ayudarles en sus tareas. También se dedicará a cuidar de su jardín, una de las actividades que aprendió a disfrutar durante la cuarentena. Por supuesto, también desea compartir con su esposa, con quien se casó en secreto en septiembre del 2012.

Un amor lleno de humor

Ryan Reynolds era considerado el novio eterno en Hollywood. El actor canadiense, que estuvo casado durante dos años con Scarlett Johansson, se dio el lujo de tener romances con las más bellas de la farándula, entre las que estuvieron Melissa Hart, Charlize Theron y Kristen Johnston, encontró, otra vez, el amor en el set de grabación, aunque el amor no se dio de inmediato. Cuando filmó Linterna Verde coincidió con Blake Lively y se hicieron grandes amigos. Él estaba casado, y ella también tenía una relación sólida. Tiempo después, estas terminaron, y después de una cita muy particular, no volvieron a separarse. Con ellos, el amor y el humor siempre va de la mano, y no tienen problema es hacerse bromas y burlarse del otro en las redes sociales. Hace 5 años, cuando Reynolds reveló su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, habló del amor que siente por su esposa. “Haces que todo sea mejor, absolutamente todo en mi vida mejor. Nos has dado dos de los niños más increíbles que podría tener (aún no había nacido su tercera hija). Me has convertido en el padre de mis sueños cuando pensaba que solo tenía el potencial de ser el tío divertido”.