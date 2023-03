El Puma Vallenato: nombre, hijos, esposa y más del eliminado de ‘La Descarga’

Uno de los participantes más comentados de La Descarga, el templo de la música, es El Puma Vallenato, del equipo de Gusi. El artista vallenato se vio envuelto en algunas polémicas dentro del ‘Campamento musical’ por, aparentemente, coquetear con algunas de sus compañeras, estando casado.

En el más reciente capítulo, el cantante fue eliminado del reality de Caracol Televisión, luego de enfrentarse contra Breiner, Byordy y Franko. Aunque el cantante fue siempre elogiado por su voz, durante los últimos días se vio afectado por la convivencia y, su última presentación, fue prueba de ello, pues protagonizó algunas equivocaciones que terminaron sacándolo de la competencia.

¿Quién es la esposa de El Puma Vallenato y cuántos hijos tiene?

El Puma Vallenato está casado con Yarelis Ardila Carrascal, con quien se ha mostrado muy enamorado a través de sus redes sociales. Allí se observan varias fotos donde aparecen juntos.

El próximo 10 de abril, la pareja cumplirá cinco años de matrimonio, aunque llevan más de una década juntos. De acuerdo con lo que ha contado el artista en sus redes, se conocieron durante una Semana Santa en Hatonuevo, La Guajira.

El Puma Vallenato y su esposa Yarelis tienen una hija, quien se ha convertido en su fuente de inspiración. “Desde los 5 meses cuando le ví su carita y supe que era niña... ¡Me enamoré nuevamente! Y es un amor incomparable, porque ya a los 5 meses la sentía, ella me conocía, conocía mi voz, conocía mis arrullos y conocía mi canto”, escribió una vez en una publicación de Instagram.

Además de su hija menor, El Puma Vallenato es padre de Miguel, Jose y Estefany.

El Puma del Vallenato, quien salió ayer de ‘La Descarga, el templo de la música’, es el centro de atención por su vida amorosa. Foto: Instagram: @elpumadelvallenato - Instagram: @elpumadelvallenato

¿Cómo se llama El Puma Vallenato?

Es conocido en el mundo artístico como El Puma Vallenato; sin embargo, su nombre de pila es José Luis Rodríguez Ojeda. El cantante vallenato nació un 10 de diciembre en Valledupar, pero se crio en el municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Su camino musical comenzó cuando estaba terminando el colegio cuando cantó en una presentación. Aunque tenía muchos nervios, fue aplaudido por el público. “A mí me interesó la música desde que tenía 10 años cuando vivía en Barranquilla en la casa de unas tías. Me gustaba la discografía de Diomedes Díaz y Jean Carlos Centeno, son dos vertientes diferentes porque uno es parrandero y el otro es romántico, pero me gusta esa combinación, desde ahí surgió mi interés”, contó en una entrevista para El Nuevo Día.

¿Qué estudió El Puma Vallenato?

El artista se fue de su tierra natal para estudiar Electrónica de Aviación en el SENA de Rionegro, Antioquia. Fue allí, donde, entre múltiples parrandas, fue dando a conocer más su talento por toda la región hasta el punto de convertirse en uno de los artistas más representativos del vallenato.

Tiene más de 20 años de experiencia en la industria musical y ha compartido tarima con Diomedes Díaz, Peter Manjarrés, Iván Villazón, Poncho Zuleta, Pastor López, Jorge Oñate y Alfredo Gutiérrez, grandes intérpretes del vallenato. El artista se ganó el apodo de El Puma Vallenato por su homólogo venezolano José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como El Puma.

Gracias a su talento, ha podido recorrer diferentes lugares de Colombia y el mundo, obteniendo una gran acogida por el público. En el 2016 fue finalista del reality A Otro Nivel de Caracol Televisión.