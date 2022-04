“El que se sentará en el trono soy yo”: Anuel dijo que reemplazará a Daddy Yankee

Daddy Yankee sigue siendo tendencia a nivel mundial, todo por cuenta de la última gira que realizará para despedir su carrera musical. Sus fanáticos están a la expectativa por verlo por última vez en los escenarios.

Por otro lado, el que también ha sido protagonista de los titulares de los medios de comunicación es Anuel AA, exnovio de Karol G y actual pareja de la influencer ‘Yailin, la más viral’. Recientemente su nombre volvió llamar la atención no precisamente por su relación sentimental, sino por una entrevista que se viralizó donde aseguró que quería ser el nuevo Daddy Yankee. El video es de hace aproximadamente dos años.

“Ahora vamos para la radio. Yo soy el único cab*** que está haciendo dinero sin sonar en la radio… Pa cuando Daddy Yankee se retire el que se va a sentar en el trono voy a ser yo. ¿Sabes lo que te digo?”, dijo en ese entonces el cantante de música urbana. Ahora, a días de que Daddy Yankee anunciara que se retiraría definitivamente de la música los internautas cuestionaron ese comentario. “Yankee es el Rey y siempre lo será, las canciones de Yankee nunca pasarán de moda”, “es imposible que anuel sustituya a Daddy porque por que daddy es el rey”, “nadie va a superar a Yankee, él es el mejor”, “el legado de Daddy Yankee es eterno”, “nadie lo va igualar”, “tal vez el trono será para el puertorriqueño más exitoso y humilde hasta el momento el poderoso Bad Bunny”, “no le llegaría ni a los talones”, comentaron los internautas.

Anuel AA : cuando yankee se retire el que se va a sentar en el trono sere Yo !

Sin embargo, esa no ha sido la única declaración que Anuel AA ha hecho de ese tipo. En el 2018, después de salir de la cárcel, el ex de Karol G posteó un video en sus redes sociales asegurando que se convertiría en el reemplazo de Daddy Yankee. “El mejor de la vieja escuela es Yankee, el mejor de la nueva escuela soy yo. Cuando Yankee se retire yo me voy a sentar en el trono, los intocables, los iluminatis”, comentó.