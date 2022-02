El romántico video que Ben Affleck le hizo a JLo en el Día de San Valentín

Hoy se celebra el Día de San Valentín, fecha dedicada para celebrar el amor de pareja y la amistad. Varios famosos, por supuesto, han publicado en sus redes sociales la manera en que festejan este día tan especial.

Jennifer López publicó este fin semana el regalo anticipado que le dio su novio Ben Affleck. Según expresó la artista, quedó completamente ‘derretida’ de amor al ver ese emotivo detalle. Se trata de un video que el actor y director estadounidense editó con algunas imágenes de su historia de amor con JLo. la canción de fondo es On my way, que hace parte de la banda sonora de la película Marry Me, protagonizada por la Diva del Bronx, Maluma y Owen Wilson.

El clip, que fue compartido por la misma JLo, tiene 4 minutos de duración y cuenta con algunas fotos inéditas de la pareja desde el inicio de su primera relación. “Voy a compartir con ustedes algo muy especial y personal que normalmente sólo compartiría con mi círculo íntimo. Es un regalo anticipado de Ben para el Día de San Valentín. Verlo me hizo pensar en el viaje del amor verdadero, en sus giros inesperados y en que cuando es real, realmente puede durar para siempre. Esto derritió seriamente mi corazón”, dijo la cantante y actriz.

Los fanáticos de la pareja reaccionaron con corazones y comentarios elogiando la “admirable” relación que actualmente sostienen, pues a pesar de las adversidades que vivieron cuando fueron novios por primera vez, el amor los volvió a unir casi 20 años después.

Ese detalle, demuestra que Ben Affleck y Jennifer López están más enamorados que nunca. Seguramente, ese sería el comienzo de los detalles que el actor le daría a su prometida.

¿Cómo y cuándo se conocieron Jennifer López y Ben Affleck?

La pareja se conoció en el rodaje de la película Gigli. Luego se enamoraron y se comprometieron, pero tres días antes de la boda terminaron su relación, que fue una de las más mediáticas y comentadas en el 2004.