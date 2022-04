El secreto de Andrea Serna para lucir un cuerpo 10 en el Desafío The Box.

Andrea Serna, presentadora del programa número uno de la televisión de Colombia, el Desafío The Box, se ha distinguido no solo por sus cualidades para la conducción, su carisma y entereza, también por sus atributos físicos que hacen evidente lo disciplinada que es a la hora de cuidar su cuerpo y mantener un excelente estado físico.

EL MISMO ENTRENADOR DE ‘LA MENCHA’

A propósito de esa faceta fitness, conversamos con Andrea Serna sobre sus rutinas y cómo logra conservar un cuerpo tan tonificado durante las extensas jornadas de grabación. Esto nos reveló: “Empecé un entrenamiento dirigido por un entrenador muy reconocido que se llama Francisco Saavedra, es lo máximo. Luego me enteré de que él fue el mismo que entrenó a Margarita Rosa, ‘La Niña Mencha’, sí, él mismo que me ha estado acompañando en los Desafíos”. Respecto a la diferencia de la preparación de este Desafío y el que grabó antes de pandemia en Cap Cana, Republica Dominicana, ella nos cuenta: “Me ha gustado mucho porque a diferencia del primero en Cap Cana en este tuve más tiempo para prepararme. Francisco me ha educado a no hacer las cosas por hacerlas y entender mis entrenamientos más y porqué o para qué se hacen las cosas. También que la alimentación debe ser con un objetivo, esa ha sido la diferencia, he comprendido más el tema y por eso tengo una preparación física más estructurada que acompaño con constancia”.

Gabriela Tafur y Andrea Serna son las presentadoras de la nueva edición de el Desafío The Box de Caracol Televisión y la actual portada de la revista Vea. Foto: Revista Vea / Giorgio Del Vecchio

SU CLAVE, LA CONSTANCIA EN TODO

¿Cómo mantienes ese cuerpazo? “Para mí lo primero es la constancia, lo que uno decida hacer en pro de su bienestar, eso va más allá de las curvas, es cómo me siento. Si uno quiere sentirse revitalizado y encuentra en el ejercicio esa fuente de energía, que es lo que me pasa a mí, se siente bien y el secreto es: la constancia. Si te quieres sentir todas las mañanas con una piel que evoca tu descanso y no una piel cansada, eso se logra a través de la hidratación y es con constancia. He sido muy constante en el cuidado de la piel, en la forma en que me alimento, en el ejercicio, y hoy en día a mis 4­5 años veo el resultado de dos décadas de constancia”.

ASÍ ES SU RUTINA DE EJERCICIO

¿Cuánto tiempo dedicas al ejercicio? “Entreno una hora y cuarto todos los días buscando descansar uno, normalmente el domingo, aunque a veces lo cambio por el lunes, un día que a veces da pereza entrenar. Hago entrenamientos variados, dirigidos por mi entrenador Francisco Saavedra, a él le gusta variar y hacer programas para alcanzar ciertos objetivos y que el cuerpo reciba diferentes estímulos. Una semana hago mucho peso, otra semana hago ejercicios para que las articulaciones descansen y se basan en estiramientos, otra semana hago cardio HIIT (High-Intensity Interval Training) en las mañanas, y así…”.

LA ALIMENTACIÓN COMO ALIADO

Y en cuanto a la alimentación ¿Qué clave tienes? “Me alimento por lo menos cada tres horas, para una mujer delgada como yo no es fácil lograr tono muscular ni aumentar masa, entonces es importante estar todo el tiempo buscando no ayunar. No conozco mucho del ayuno intermitente, pero en la cotidianidad a mí me funciona no tener ayunos de más de tres o cuatro horas y con eso veo que protejo la masa muscular que puedo ir creando; conclusión: sí como todo el día. Mi testimonio es que no hay que hacer dietas extremas, hay que comer bien, no se trata de eliminar tantas cosas”.

