“El trato es inhumano”: Nina Caicedo contó cómo la retuvieron en Cancún

Nina Caicedo es una actriz colombiana, conocida por sus papeles en diferentes producciones como Azúcar, La esclava blanca, La Pola, Las detectivas y el Víctor, La niña, entre otras. El personaje más reciente que realizó en televisión fue el de ‘Sol Angie’, en Enfermeras del canal RCN.

¿Qué pasó con Nina Caicedo en Cancún?

El pasado 3 de febrero, la hermana del cantante Anddy Caicedo se dirigía al país azteca para celebrar su cumpleaños. Cuando llegó al aeropuerto de Cancún fue retenida por las autoridades quienes le quitaron sus pertenencias, entre ellas su celular y su pasaporte. Lo que parecía ser una gran celebración terminó en una pesadilla.

Antes de que le quitaran el celular, Nina Caicedo logró avisarle a su papá, el compositor Nino Caicedo, quien, posteriormente, habló con el Cónsul de Colombia en Cancún para que regresaran a su hija de nuevo al país.

Momentos angustiosos de Nina Caicedo en Cancún

La actriz fue retenida en un cuarto durante varias horas, según ella, en condiciones deplorables. Afortunadamente, ya está de nuevo en Colombia. En diálogo con RCN, relató los difíciles momentos que vivió mientras estuvo retenida. “Estaba tranquila hasta que me encierran en un espacio horrible, creen que los que estamos allí somos delincuentes”, señaló.

Caicedo aseguró que no entendía qué era lo que pasaba ni el por qué de su retención. “Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían qué era, me detuvieron y considero que fue arbitrario porque yo no sabía el motivo, no podía hacer nada, ni comunicarme, la comunicación es muy mala por el wifi del aeropuerto que todo el mundo utiliza”.

En cuanto al trato que recibió, Nina resaltó que fue completamente decepcionante. “Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme, pero me llevan al lugar donde lo detienen a uno. Es un espacio horrible, lleno de huecos, tiene ratas, gente tirada en el piso, yo les preguntaba y decían que llevaban 2 o 3 días, ahí me preocupé”.

Pasaron varias horas en desespero, hasta que, finalmente, le pusieron un vuelo de regreso a su país natal. “No me habían dado ni un vaso con agua y eran las 3:00 p.m. El trato es inhumano, si quieren que me devuelvan a mi país, yo me devuelvo feliz, pero fui tratada como una delincuente”.