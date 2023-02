Video: entre lágrimas, Kristina Lilley se rapó la cabeza: “verme es doloroso”

Además de Pasión de Gavilanes, Kristina Lilley se ha destacado en el mundo de la televisión por sus múltiples papeles en producciones, tales como La mujer en el espejo, Decisiones, Chepe Fortuna, La viuda negra, ¿Quién mató a Patricia Soler?, La ley del corazón, La Nocturna 2, La venganza de Analía, entre otras.

Kristina Lilley lucha contra el cáncer

En el 2010, la actriz fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento, del cual, salió victoriosa. Meses después, confirmó que tenía cáncer de seno que, afortunadamente, fue detectado y combatido a tiempo. En ese momento, pasó por una cirugía para extirpar el tumor y por 16 sesiones de radioterapia.

A finales del año pasado, Lilley afirmó que nuevamente estaba batallando contra esa enfermedad y que, actualmente, está sometida a una serie de quimioterapias. Hace unos días, reveló que su pelo ya se estaba cayendo como consecuencia del tratamiento. “Se me empezó a caer el pelo, uno piensa que está preparado para esas cosas, pero no, son bastante complejas y son tristes, muy triste perder el pelo y todo, pero bueno, ahí voy, gracias por sus mensajes son tan bonitos, yo los leo, yo les agradezco tanto, tanto, tanto, tanto, me da mucho ánimo, me da mucha alegría leerlos, gracias”, dijo.

¿Qué le pasó a Kristina Lilley?

Ayer, en horas de la tarde, la colombo-estadounidense publicó en sus redes sociales uno de los momentos más emotivos que ha tenido que enfrentar al padecer ese mal. Por medio de un video que ya cuenta con más de 42 mil likes, la actriz mostró que se anticipó a la caída del pelo y decidió rapar su cabeza con ayuda de su yerno. Sin duda, conmovió a sus seguidores pues no pudo ocultar sus lágrimas al ver su nueva imagen. “Mi despertar un día difícil...Gracias. a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente... valentía...Thank you Zach”, se lee en la descripción del post.

Sus amigos y seguidores no dudaron en dejarle mensajes de aliento, reconociendo su valentía. “Eres salud, eres perfecta, eres vida, eres luz. Sólo hay cabida para eso en ti. Así sea”, “eres valiente e inspiradora Kris. Abrazos fuertes y apretados para ti y tu familia que te acompañan”, “mujer hermosa. El pelo crece te abrazo fuerte muy fuerte. Dios bendiga cada segundo de tu larguísima vida con salud”, “te ves hermosa”, “nos estás enseñando a bailar bajo la lluvia. Eres hermosa, valiente y poderosa”, “todas las bendiciones mi corazón para ti. Siempre en mis oraciones. Dios contigo”, “eres una guerrera”.