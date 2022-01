Ella es Riko shabata, la quinta esposa de Nicolas Cage, a la que lleva 31 años

Riko Shabata y Nicolas Cage aparecieron juntos, por primera vez, en julio del 2021, cuando asistieron al estreno de la película ´Pig´. Foto: Getty

Nicolas Cage se prepara, a los 58 años, que cumplió el 7 de enero, para ser padre por tercera vez. El actor de cintas como La roca y Arizona baby, que tiene dos hijos mayores, Weston, de 31 años y Kal-El, de 16, tendrá un nuevo bebé con Riko Shabata, la japonesa de 27 años, 31 menos que él, a quien conoció en 2019, cuando rodaba en Kioto la película Prisoners of Ghostland. Nicolas Kim Coppola, su nombre real, está acostumbrado a vivir romances con características muy particulares, y con Riko, su quinta esposa, no fue la excepción, pues ni la pandemia logró que aplazara sus planes de convertirla en su esposa. El actor se quedó en Nevada mientras ella viajaba a Japón, y estando allí le hizo una videollamada que tenía como gran propósito proponerle matrimonio. Riko aceptó, aunque no hubo anillo de compromiso…por el momento, pues el californiano se las ingenió para que su prometida lo tuviera: por servicio de mensajería, le envío una sortija de oro negro y diamantes del mismo tono, pues ese el color favorito de su ahora esposa. Se casaron el 16 de febrero del año pasado, en el hotel Wynn, en Las Vegas. En la ceremonia hicieron votos sintoístas, por la religión de la novia, y católicos, por la fe del novio.

Sus amores ´flash´

Antes de Riko, Nicolas Cage vivió historias de amor muy particulares. A Patricia Arquette la conoció en 1987, cuando ella tenía 18 años, y 8 horas después de conocerla, le pidió que fuera su esposa. Ella le dijo que para aceptar salir con él debía traerle un autógrafo del escritor J. D. Salinger, un vestido de boda tibetano y una orquídea negra. Cage, contra todo pronóstico, y a pesar de haber tenido, con la actriz Christina Fulton, en 1990, a su hijo mayor, Weston, cumplió con el extraño pedido y logró que la actriz se casara con él. Estuvieron juntos desde el 8 de abril de 1995 hasta enero del 96, pero ocultaron su ruptura, que fue oficial en mayo del 2001. La siguiente esposa de Nicolas Cage fue Lisa Marie, hija de Elvis Presley, uno de los ídolos del intérprete. Le propuso matrimonio 10 días después de conocerla en un cumpleaños, y se casaron el 10 de agosto de 2002. En su unión, que duró 107 días, dicen que primó el buen humor. Su divorcio fue efectivo el 16 de mayo del 2004. Alice Kim se convirtió en su tercera esposa. El director y la ex camarera contrajeron matrimonio el 30 de julio de 2004, y en octubre del año siguiente tuvieron a su hijo Kal-El, llamado así por la gran admiración de su padre por Superman. Nicolas y Kim estuvieron casados hasta junio del 2016, y aún hoy tienen una excelente amistad, lo que no se puede decir de Erika Koike, su cuarta esposa, con quien se casó en Las Vegas, en marzo de 2019. Cage pidió la anulación 4 días después, pues alegó que no estaba sobrio en el momento del enlace y además, ella le era infiel. En junio obtuvo el divorcio.