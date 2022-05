¿Eran tóxicos? Andy Rivera reveló la causa de la ruptura con Lina Tejeiro

Han pasado varios años desde que Lina Tejeiro y Andy Rivera decidieron dar por terminada su relación sentimental. Desde entonces, en redes sociales y medios de comunicación no se ha dejado de hablar de ellos. Incluso, se llegó a especular que la pareja se había dado una nueva oportunidad, pues fueron vistos juntos en un aeropuerto de México, hace un tiempo.

Además, en sus redes sociales han lanzado algunas indirectas referentes al amor que han puesto a pensar a más de uno, sobre si han sido dirigidas del uno para el otro. Aunque se ha hablado mucho de la ruptura, ninguno de los dos ha revelado específicamente el por qué terminaron. Algunos internautas han asegurado que ambos han sido “tóxicos”, pues supuestamente, todavía se quieren.

¿Por qué terminaron Andy Rivera y Lina Tejeiro?

En los últimos días, se hizo viral un video, donde se escucha en el fondo la voz de Andy Rivera hablando sobre una exnovia. Aunque no detalló de quién se trataba, los internautas inmediatamente asociaron su comentario con Lina Tejeiro, pues ha sido la única pareja mediática que el cantante ha tenido. “Porque es que no quiero decir que sufrí, porque va a dar la situación de que ella fue la que me dio palo. Yo también me porté como un niño, porque éramos niños, sabes. Entonces, los dos sufrimos”, dijo el artista.

Recordemos que hace unos días, la actriz Lina Tejeiro conversó un rato con sus seguidores por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Allí, un usuario le preguntó si había vuelto o si volvería con un ex, a lo que ella respondió con un no rotundo, dejando claro que ya no hay chance de darse una nueva oportunidad con Andy Rivera, como muchos de sus fanáticos han esperado desde hace un tiempo.

