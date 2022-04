“No sirvo para esto”: Andy Rivera pensó en retirarse de la música

Andy Rivera es un reconocido artista de música urbana del país, hijo del también cantante de música popular Jhonny Rivera. Tiene 27 años y se ha dado a conocer por temas como Alguien me gusta, La oficial, Como te hago entender, Espina de rosas, entre otros.

Te puede interesar: “Ya sabemos cuándo nos vamos a casar”: video viral de Lina Tejeiro y Andy Rivera

Aparentemente, su vida ha sido todo un éxito. Sin embargo, el artista reveló hace poco que en lo que lleva de vida artística tuvo que enfrentarse a momentos muy difíciles. Previo a despegar en un vuelo que iba con destino a España, el artista recordó un hecho que vivió precisamente en ese país hace unos años.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué le pasó a Andy Rivera en España?

Según relató el artista, en ese momento sufrió una fuerte desilusión por lo que fueron sus conciertos, que, incluso, llegó a pensar en un retiro definitivo de la música. “Mi gente, estoy nervioso, no les puedo mentir. Nos vamos lejos y la verdad siento mucha nostalgia. Hace 4 años que fui a España a hacer una gira y tuve una experiencia muy difícil”, comenzó diciendo Andy Rivera a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 5,4 millones de seguidores.

Enseguida agregó: “yo pensé en retirarme de la música en esa gira. Los sitios eran vacíos y dije: ‘Yo ya no sirvo para esto, la musiquita del ‘flecho’ ya no gusta’. Pero miren la perseverancia y la lucha lo que hacen. Siento que todo va a ser muy diferente, que esta experiencia va a ser linda y que Dios me va a recompensar… no solo desde el punto de vista musical”.

De acuerdo con sus declaraciones, España es un país al cual le tiene mucho cariño, pues allí llegó junto con su madre a buscar mejores oportunidades, cuando la situación en su casa no estaba muy bien. “España es un país que tiene historia en mi vida. Allá nos fuimos a guerrearla con mi mamá cuando la situación de platica estaba muy dura y salimos adelante gracias a Dios luchando por allá. Los amo, no me fallen Barcelona, Pamplona y Madrid”.

Te puede interesar: VIDEO: así reaccionó Lina Tejeiro al escuchar una canción de su ex Andy Rivera