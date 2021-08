“Es lo máximo”: Carlos Vives sobre el debut como cantante de su hija Lucy

El cantautor colombiano Carlos Vives reabrió Cumbia House de Gaira, antes conocido como Gaira Café, un lugar de entretenimiento con música y gastronomía especial. Allí hizo el lanzamiento oficial de su nuevo sencillo, que busca unir a Colombia y Venezuela, pero uno de los detalles más importantes, es que su hija Lucy Vives debutó como cantante con esa canción. Juntos por primera vez. Su mentor ha sido sin duda su padre, quien manifestó el orgullo y la felicidad que siente de verla crecer musicalmente.

¿Cómo te sientes de ver que tu hija está siguiendo tus pasos?

“Yo nunca quise que mis hijos tuviesen que hacer lo que yo hago. Uno quiere que los hijos encuentren cada quien su camino, pero al final, hacer lo que a uno le de felicidad. Mis papás me ayudaron a que yo hiciera lo que me hiciera feliz. Yo empecé estudiando medicina por complacer a mi papá, aunque nunca me dijo que fuera médico, pero después cogí mi camino y él fue feliz”.

Musicalmente hablando, ¿cómo la ves?

“Lucy nunca me había dicho que quería cantar. Ella sí cantaba y tenía una banda y hacía videos, pero nunca me dijo que quería grabar profesionalmente. Es lo máximo que ella quisiera estar en esta nueva canción, me dio mucha felicidad. No sé si va a ser cantante, ella trabaja en varias cosas de filosofía, trabaja en una hacienda con animales, tiene su grupo de activistas de los derechos civiles de las mujeres, estuvo estudiando unos meses teatro. Yo me veo mucho ahí porque uno hace de todo, pero no sé si va a cantar y si quiere seguir haciéndolo. Yo la voy siguiendo y quiero solamente que sea feliz, estoy feliz de que mis hijos quieran cantar”

Lucy es la segunda hija del cantante samario, fruto de su amor con Herlinda Gómez, su exesposa. Además de incursionar en la música, se ha destacado por defender los derechos de la mujer y de la comunidad LGTBIQ+.