¡Es oficial! Kimberly Reyes se divorció de su esposo

El año pasado comenzaron a surgir rumores en redes sociales y medios de comunicación sobre una crisis matrimonial entre Kimberly Reyes y su esposo Federico Severini. Sin embargo, ellos mismos salieron a desmentir esa información y dijeron que estaban muy bien. “Leí algo de una señora, sí, usted que está allá en su casa y dijo: ‘nos comimos entero el matrimonio y ahora no nos va a dejar disfrutarnos el divorcio’. Señora, yo no me he separado, no me he divorciado, como toda pareja estamos en un proceso que nos corresponde a nosotros, que no lo conoce si nuestros amigos más cercanos”, dijo en ese entonces a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: ¿Cómo es la relación de Paola Jara con la familia y los hijos de Jessi Uribe?

Muchos internautas se habían preguntado qué pasó con Kimberly Reyes y su esposo, pues después de ser tan activos en sus redes sociales, de un momento a otro dejaron de aparecer juntos, cosa que extrañó a sus fanáticos y a quienes siguieron de cerca su relación. Desde entonces, tanto Kimberly como Federico, quedaron en la lupa de los curiosos quienes se pusieron en la tarea de analizar cada movimiento que hacían los dos en redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Kimberly Reyes y Federico Severini se divorciaron

En diciembre del año pasado, por ejemplo, se pudo evidenciar que cada uno pasó las fechas de Navidad y Fin de Año por su lado, según las historias que publicaron en sus cuentas de Instagram. Esa fue otro de los detalles que los internautas analizaron y con el que confirmaron que sí estaban pasando por una crisis. No obstante, solo hasta hace pocas horas, y luego de tantas especulaciones, la actriz Kimberly Reyes confirmó que, en efecto, su matrimonio llegó a su fin. La noticia la dio a conocer por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, donde un usuario le preguntó: “¿Te separaste?”. Para responder a ese interrogante, la actriz subió un video con efecto boomerang, asintiendo con la cabeza y en letras mayúsculas escribió SI.

Te puede interesar: Fotos: Gina Medina, la mujer que puso celosa a Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Inmediatamente, la respuesta no pasó desapercibida y varios medios de comunicación y cuentas que siguen la vida de los famosos en Instagram replicaron el video convirtiéndolo en tendencia. “Tronco de fiesta, se casaron dos veces y tal y mira”, “tanta bulla el matrimonio, la pedida de mano y demás, no le duró nada”, “un matrimonio de apariencias es muy difícil de sostener”, “confirmar lo que ya todos sabíamos”, “Dios los bendiga, solamente ellos saben que pasó”. Por ahora, no se conocen los motivos del divorcio, pues ninguno de los dos ha dado detalles.