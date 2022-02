Fotos: Gina Medina, la mujer que puso celosa a Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Yo me llamo es el reality musical del canal Caracol más visto por los colombianos. Todas las noches, los concursantes que imitan a sus artistas favoritos deleitan al jurado, al público y, por supuesto, a los televidentes, con sus increíbles voces.

Uno de los favoritos es ‘Yo me llamo Maluma’. Amparo Grisales no ha dudado en expresar su admiración por el artista que gracias a su talento y a la escuela de Yo me llamo ha logrado parecerse cada día más al cantante paisa. Para nadie es un secreto los constantes ‘coqueteos’ entre el participante y la diva de Colombia, tanto, que la semana pasada, la jurado terminó protagonizando una escena de celos, luego de ver que el imitador también coqueteaba con una de las profesoras de baile de la producción.

Te puede interesar: “Atrevidas”: Amparo Grisales y su celos con el imitador de Maluma en ‘Yo me llamo’

¿Quién es Gina Medina, la mujer con la que Amparo Grisales celó a ‘Yo me llamo Maluma?

Gina Medina es una bailarina, actriz y coreógrafa con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional. También, es directora y fundadora de una importante academia de baile en Bogotá. A lo largo de su carrera ha sido catalogada como una de las coreógrafas y productoras de espectáculos de danza más importantes del país.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, también se ha dado a conocer por ser una de las coach de realitys como La pista, La Voz Colombia, Yo me llamo, Tu cara me suena, entre otros, y del programa matutino del canal Caracol, Día a Día. Su formación ha estado enfocada en ballet clásico, jazz, dance, danza contemporánea, folclor nacional e internacional y bailes de salón. Estudió en la Escuela de Bellas Artes en Medellín, en el Ballet Nacional de Cuba, en la Escuela Argentina de Tango, entre otros lugares.

Te puede interesar: ‘Yo me llamo’: así fue el beso entre Amparo Grisales y el imitador de Maluma

Gina Medina en Yo me llamo

La bailarina y coach de danza de Yo me llamo aconseja e instruye a los participantes de Yo me Llamo cuando, además de cantar, también tienen que realizar algún tipo de coreografía para complementar sus shows.