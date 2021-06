Escándalos más top de la farándula nacional e internacional, entrega 2

Esos escándalos que le han dado la vuelta al mundo y han provocado lágrimas y asombro entre las estrellas hacen parte de esta sección que podrás encontrar periódicamente en la página web de la revista Vea y donde verás los escándalos más sonados de los famosos, un espacio para recordar los momentos más candentes de la farándula nacional e internacional.

La diva se casó Amparo Grisales.

Tenía 16 años cuando se enamoró del pintor italoargentino Germán Tessarolo. Se casó siendo menor de edad, y poco después comenzó su ascendente carrera como actriz, que no fue compatible con su vida de casada. Amparo protagonizó una de las primeras noticias que ocuparon la atención del público: su divorcio. Hoy en día Germán sigue en Colombia y ella, aparentemente soltera como la siempre Diva de Colombia.

Matrimonio a los 60 Carlos de Inglaterra y Camila Parker.

Comenzaron su romance en 1971. El affeir terminó, y ella se casó con Andrew Parker, mientras él, en 1981, se convirtió en el esposo de Diana Spencer, quien sufrió mucho porque su amado nunca dejó a Camila. Carlos se divorció, Camila se volvió una mujer libre. Se casaron el 9 de abril de 2005. El día que Carlos sea rey, ella no será su reina, pues el título que ostentará será el de Princesa consorte.

¿Hubo violación o no?

Cristiano Ronaldo se vio envuelto en uno de los escándalos sexuales más mediáticos del 2018. La modelo Kathryn Mayorga lo acusó de violación, en el 2009, en un hotel de las Vegas. Dijo que fue forzada a firmar un documento de confidencialidad por 375.000 dólares. El casó cerró en el 2019, y el futbolista no fue declarado culpable, pero existen archivos que podrían reabrir el proceso.

Un interminable divorcio.

Después de 12 años de matrimonio, Angelina Jolie y Brad Pitt terminaron. Episodios de violencia intrafamiliar y abuso de alcohol fueron algunas de las acusaciones de la actriz contra su ex. Luego de tres años, en los que Pitt no podía estar cerca de sus seis hijos, llegaron a su fin. La pelea continua por los bienes y la custodia, y además porque Maddox, uno de los hijos de la pareja, no puede ver a su papá, pues él lo golpeó. Se dice que este hecho fue el que finalmente llevó a Angelina a tomar la decisión de separarse.

Los caprichos de silvestre.

Silvestre Dangond, quien vive desde hace varios años en Miami, tuve que huir debido a las amenazas contra él y su familia. Ahora disfrutan de su éxito en una mansión de 4 millones de dólares, tiene un Porsche deportivo, motos de colección BMW, un yate y, desde su cumpleaños número 39, hace 2, posee un avión privado que lleva grabado su nombre.