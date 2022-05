Escándalos más top de la farándula nacional e internacional - Entrega 33

Los escándalos que le han dado la vuelta al mundo y han provocado lágrimas y asombro entre las estrellas hacen parte de esta sección que podrás encontrar periódicamente en la página web de la revista Vea y donde verás los escándalos más sonados del mundo de las estrellas. Un espacio para recordar los momentos más controvertidos de la farándula nacional e internacional.

Amparo Grisales Foto: archivo vea

LA GRISALES CON EL GALÁN

Amparo Grisales ya era la diva cuando conoció al que fue el amor de su vida y era el símbolo sexual del momento, Jorge Rivero. Era mexicano y trabajaba en Hollywood, junto a grandes estrellas, como Charlton Heston, Glenn Ford y las divas aztecas de los años 70. Él la llevó a sus rodajes, y ella se codeó con grandes luminarias europeas. La relación terminó cuando Amparo se fue a rodar una película en Brasil.

SEXO Y DROGAS

La historia personal de Charlie Sheen pesa más en Hollywood que su talento. Pero cuando el mundo conoció sus excesos y las extraordinarias sumas de dinero que invertía en una sola noche, y que podían superar los 30.000 dólares, su imagen cambió. Se ha salvado varias veces, y la rumba parece no consumirlo. Sin embargo, hace un tiempo afirmó que llevaba meses sobrio y que quería volver a Two and a half men.

LA CULPA FUE DEL SEXO

En el 2010, Michael Douglas volvió a ser noticia por revelar en el Show de David Letterman que padecía cáncer de garganta en fase 4. Todo se convirtió en un escándalo mayúsculo, tres años después, cuando afirmó que había contraído el VPH, debido a la práctica de sexo oral. El actor superó la enfermedad.

MUY ÍNTIMO

Desde que accidentalmente una foto revelara sus partes íntimas, en pleno juego, el miembro del Tino Asprilla fue centro de habladurías y de chistes. Pues bien, el mismo futbolista decidió confirmar tanto mito a su alrededor, y se desnudó para la revista Soho, en el 2007. Luego creo su propia marca de preservativos.

PROBLEMAS CON HACIENDA

La Agencia Tributaria española tuvo en la mira a la colombiana en el 2018, cuando la acusó de defraudarla por 14,5 millones de euros, entre los años 2012 y 2014. Según sus leyes, si una persona reside más de la mitad del año en territorio español, debe tributar. Después de alegatos y argumentaciones, Shakira pagó, primero, 20 millones de euros y al final del año, otros 14,5, por eso se libró de esa acusación.

