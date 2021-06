Escándalos más top de la farándula nacional e internacional - Entrega 4

Los escándalos que le han dado la vuelta al mundo y han provocado lágrimas y asombro entre las estrellas hacen parte de esta sección que podrás encontrar periódicamente en la página web de la revista Vea y donde verás los escándalos más sonados de los famosos. Un espacio para recordar los momentos más candentes de la farándula nacional e internacional.

EL MEJOR AMIGO DE SU EX

Después de 6 años y medio, el matrimonio de James Rodríguez y Daniela Ospina ya no fue más. Aunque se dijo que James estaba muy cercano a la modelo rusa Helga Lovekaty, la versión oficial es que no compartían los mismos intereses profesionales. Los ex, que tienen una hija, Salomé, son buenos amigos. Hoy, se dice que están solteros, luego de que él rompiera con Shannon de Lima, y ella, con Harold Jiménez.

REY ACUSADO DE PEDOFILIA

En 1993 fue la primera vez que Michael Jackson fue acusado de abuso infantil. Quien lo hizo fue Jordan Chandler, pero Jackson evitó el juicio. En el 2009, año en el que murió el cantante, Jordan dijo que llegaron a un acuerdo extrajudicial de varios millones. Las denuncias continuaron, y años después HBO habló del tema en un documental, en el que los testimonios de dos de sus supuestas víctimas fueron escalofriantes.

SE DESTAPÓ

Lucy Vives, la segunda hija de Carlos Vives, ha aparecido desnuda varias veces en su cuenta de Instagram. Según ha manifestado lo ha hecho para protestar y manifestarse por varias causas, como contra del calentamiento global. La influenciadora, que ha dejado claro que le gusta expresarse a través de su cuerpo, también apareció sin ropa en una publicación impresa para adultos.

TODO UN DONJUÁN

Un documental, que salió a la luz pública en el 2017, reveló que el esposo de Isabel II, solo le fue fiel en los primeros cinco años de su matrimonio, unión que superó los 70 años. Hasta su muerte en 2021, don Felipe de Edimburgo fue vinculado en líos de faldas con mujeres mucho menores que él. Se dice, en los pasillos del Palacio, que el Duque tenía carta libre para sus amoríos, mientras siguiera siendo esposo de la reina.

SU NOVIO QUISO MATARLA

La actriz Ana Harlen Mosquera, a quien vimos en La esclava blanca y hace poco en la telenovela Enfermeras, reveló que, en el 2005, su novio quiso matarla, cuando ella le terminó. Recibió cortadas en las piernas, los brazos y el rostro, y la depresión fue tal que casi termina ella misma con su vida. Pero el final fue feliz, porque le reconstruyeron la parte afectada de su cara, y hoy es una exitosa profesional y activista.

En una semana más escándalos.

