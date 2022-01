Para las celebraciones de fin de año y comienzos del 2022, varios famosos resultaron contagiados de Covid-19, entre ellos, la cantante antioqueña Paola Jara. A través de un comunicado, la intérprete de Salud por él, reveló las medidas que tuvo que tomar mientras pasa sus días de aislamiento.

Después de estar un poco ausente de las redes sociales, la pareja de Jessi Uribe reapareció por medio de un video, contando cuál es su estado de salud actual, luego de llevar varios días guardando la cuarentena estricta a causa del coronavirus. “La verdad fueron solamente como dos días en los que estuve como indispuesta, con todo lo que da estos virus, pero lo que más me afectó es como que tengo mucha congestión nasal”, afirmó Paola Jara. Asimismo, señaló que, aunque se encuentra bien de salud, es inevitable que su cabeza se llene de temores. “La garganta también me la afectó un poquito con una disfonía, que eso para mí es lo que más me preocupa. Si Dios quiere el 7 termino mis días de aislamiento y el 8 estaré en Manizales”.

Como bien se sabe, para los cantantes tener una complicación en sus cuerdas vocales es bastante preocupante, pues esa es su herramienta de trabajo. De hecho, artistas como Silvestre Dangond, Rey Ruiz, Fruko y sus tesos, entre otros, tuvieron que cancelar sus presentaciones en la Feria de Cali, tras salir contagiados con Covid-19. Al parecer, Paola Jara adquirió el virus luego de su presencia en dicha feria. Afortunadamente, mañana cumple los días de aislamiento requeridos y podrá retomar sus compromisos laborales, junto a Jessi Uribe, con quien tenía varias presentaciones programadas en diferentes ciudades del país.

