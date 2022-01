Estas son las drásticas medidas que tuvo que tomar Paola Jara por el Covid-19

En los últimos días, varios artistas nacionales e internacionales han confirmado, a través de sus redes sociales, que han sido contagiados por el Covid-19, razón por la que tuvieron que cancelar sus compromisos musicales de fin de año e inicio del 2022.

Por medio de un comunicado, Paola Jara, la intérprete de Murió el amor, confirmó que también se contagió por el virus. “Con mucha tristeza y lamentando no poder cumplir con algunos de mis compromisos de este inicio de año. Para todas las personas que están enfermas o pasando por una situación difícil, mis oraciones. Nos veremos pronto si Dios quiere”, escribió en la descripción de la publicación, que ya superó los 30 mil likes.

Según dijo en el comunicado, la artista comenzó a sentir algunos síntomas leves y por prevención, se tomó la prueba arrojando como resultado positivo para Covid-19. “Siguiendo por los protocolos del gobierno y por la salud de todos debo aislarme hasta el 07 de enero, no sin antes decirle a todos mis seguidores y a todo el público que me entristece demasiado no poder compartir con ellos y que espero estar pronto con todos”.

De igual manera, John Ávila, mánager de la pareja del cantante Jessi Uribe, aclaró que la artista se encuentra bien de salud, pese a tener algunos síntomas como malestar y tos. “También, aprovecho para pedirles a todos una oración por los que estamos afectados y porque pronto cese esta pandemia para poder que el mundo siga su rumbo”, dijo Paola Jara en su comunicado, que rápidamente se viralizó en todos los medios de comunicación y plataformas digitales.

Afortunadamente, su condición no requiere hospitalización, pero como medida de prevención, la artista debe mantenerse aislada durante toda esta semana desde su vivienda, por lo tanto, los conciertos que tenía programados tuvieron que ser cancelados. Su novio Jessi Uribe, realizó una publicación en su cuenta de Instagram, enviándole su apoyo. “Fuerza mi amor que esta semana tenemos nuestra primera Conquista en Manizales. Por lo que llevamos trabajando tanto tiempo. Sé que lo lograremos. Te amooooo”.

