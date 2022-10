Esposa de Luis Alberto Posada borró fotos con él por marketing. Esto dijo

Desde el año 2007 la vida cambió para el cantante de música popular Luis Alberto Posada , quien a sus 45 años encontró el amor en Catalina Iglesias, más conocida como Katalina Posada y con quien lleva trece años de matrimonio.

Te puede interesar: Aida Bossa se despidió del rodaje de ‘Leandro Díaz’ durante vuelo de regreso

Mientras realizaba una gira de conciertos por varias ciudades de España, el intérprete de Me tomas y me dejas conoció a la mujer 24 años menor que él, pero la edad no fue impedimento para casarse y formar una familia. Dos años después de conocerse y de tener a su primer hijo, se casaron en ceremonia civil.

Katalina Posada borró fotos con su esposo Luis Alberto Posada por marketing

Desde julio de este año, la pareja atravesó rumores de crisis matrimonial después que Lo sé todo asegurara que el cantante se había separado de su esposa, después de una supuesta fuerte discusión que los habría distanciado y motivado su traslado a Medellín. Sin embargo, fue la misma Katalina quien, casi un mes después, salió a desmentir los rumores, asegurando que estaba mejor que nunca con su esposo.

Vea también: Fotos: Exparticipantes de ‘Masterchef’ se casaron y tienen un hijo ¿los recuerdas?

Hace unas semanas, la pareja volvió a llamar la atención de sus fanáticos, cuando sus fotos juntos desaparecieron de redes sociales. Antes de dar pie a especulaciones sobre un posible divorcio, la mujer aprovechó una dinámica con sus 132 mil seguidores para aclarar la situación. “¿Por qué borraste las fotos con tu esposo?”, le preguntaron a la también cantante que inmediatamente dio la razón para tomar la decisión.

“Las fotos que tenía las ocultamos por una estrategia de marketing, pero ya están donde deben de estar muchas, gracias por preguntar”, aclaró y además aseguró que nunca ha estado soltera cuando otro internauta le preguntó sobre su situación sentimental actual.