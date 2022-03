Esta es la razón por la que Ben Affleck se niega a tener hijos con JLo

La relación de Ben Affleck y JLo ha generado todo un huracán de comentarios en la prensa a nivel mundial y, por supuesto, en todas las redes sociales. Sus fanáticos no han dudado en seguir cada detalle de sus vidas y conocer a profundidad los pormenores de su historia de amor.

La pareja más famosa de Hollywood enfrenta un problema constante en su relación: el actor no quiere tener hijos con la Diva del Bronx. ¿Por qué? Foto: Frazer Harrison

En esta segunda oportunidad que se dieron, JLo y Ben Affleck han demostrado estar más enamorados que nunca, pese a que han tenido que llevar durante algunos meses su amor a distancia por compromisos laborales de los dos. Sin embargo, esa no ha sido la única prueba que han tenido que enfrentar en su relación. En este momento, según la revista Heat World, la pareja se estaría enfrentando a un problema, pues se rumora que el actor que personificó a Batman en 2016, no quiere tener hijos con la artista.

De acuerdo a la información emitida por dicho medio, la protagonista de Marry Me quiere ampliar su familia con el actor. De hecho, en agosto del año pasado se llegó a rumorar que JLo acudiría a la subrogación como método de gestación, pues al tener casi 52 años, quedar en embarazo sería un riesgo. No obstante, ninguno de los dos ha brindado alguna manifestación al respecto.

Según una fuente cercana a la pareja, JLo desea un hijo con Ben Affleck, pero él todavía no estaría seguro de esa decisión. “Lo ha querido por años, incluso antes de volver con Ben. Cuando estaba con Alex, lo presionaba también, pero él siempre se mantuvo indeciso con la idea, al igual que ahora lo está Ben”.

Según dijo esa fuente citada por la revista, la indecisión de Ben Affleck estaría causando problemas conyugales. “Cuando volvieron el año pasado, Ben no dejaba de hablar sobre tener un bebé con Jen, así que ha sido complicado para ella aceptar que él ya no está tan interesado en este momento (...) Esto ha causado mucha tensión en la relación porque es algo que ella no soltará. Jen no se dará por vencida, es muy determinada”.

Jennifer López tiene dos hijos, los gemelos Emme y Max, que nacieron fruto de su amor con Marc Anthony. Por su parte, Ben Affleck tuvo tres con Jennifer Garner: Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel.