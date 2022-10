“Estás preso y amenazándome”: Don Omar a Raphy Pina por polémica con Daddy Yankee

La polémica entre Raphy Pina y Don Omar no cesa. Su disgusto con Daddy Yankee , que lleva siete años, volvió a sonar recientemente por la entrevista que dio el intérprete de Dile y Salió el sol al canal de YouTube de ‘El Chombo’.

Mientras William Omar Landrón Rivera aseguró que los desacuerdos con ‘El Big Boss’ y su mánager, dueño de Pina Records, llevaron a que la gira Kingdom del 2015 no funcionara. El esposo de Natti Natasha le respondió con pruebas, mediante un video grabado desde la cárcel, asegurando todo lo contrario.

El productor Raphy Pina dio su versión de los hechos después que Don Omar opinara sobre su pelea con él y Daddy Yankee. Foto: Instagram

Don Omar no se quedó callado y respondió a Raphy Pina

Aunque Yankee no se ha pronunciado al respecto, y continúa su gira, La Última Vuelta World Tour, por Latinoamérica, la polémica continúa entre Pina y Don Omar. El empresario, que se encuentra cumpliendo su condena de 41 meses en una prisión de Carolina del Norte, agregó sin mencionar al cantante “La calle sabe que tú eres un fiscal independiente y por eso te fuiste de PR. ¿Quieres irte personal? Para que la gente sepa quién en realidad tú eres. Yo estoy ‘ready’”, y su respuesta no se hizo esperar.

El intérprete de Danza Kuduro de 44 años escribió unos trinos inmediatamente. “Tú no estás ‘ready’, tú lo que estás es preso y ¿amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco”, dijo para luego enviarle otras advertencias, esta vez en un tono más fuerte. “Voy contigo ‘documento’ en mano para que no me falle ningún detalle y se sepa lo tuyo en la calle”. Nuevamente, Pina le respondió “Loco estás tú que estás pendiente a un preso, ¡estúpido!”.

Tu no estás Ready, tú lo que estás es preso y amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco 🐷 — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) October 19, 2022

¿Qué pasó con Don Omar y Daddy Yankee?

Según la entrevista del ‘Don’, la gira tuvo su fin cuando en uno de los conciertos en Los Ángeles notó que la consola y las máquinas habían sido desconectadas tras el show de Daddy y aún faltaba él por cantar. Por esa razón fue que decidió abandonar el escenario, dejar la gira y regresarse a su hotel. Sin embargo, Raphy Pina asegura algo muy diferente, además de mostrar un supuesto contrato que sí existió y ambas partes firmaron; también reveló otros comportamientos de Omar que, desde un inicio, mostraban su falta de compromiso y seriedad con el proyecto, entre ellos, que no hizo ensayos previos y que abandonó el concierto de Las Vegas sin dar mayores explicaciones.