Video: Don Omar confiesa que sueña cantar con Ricardo Arjona

William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar , es uno de los reguetoneros más influyentes a nivel mundial. Con 26 años de carrera, el puertorriqueño fue uno de los pioneros del reguetón no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Su música y su incursión en Hollywood, donde participó Fast & Furious, Fast & Furious 3.5: los bandoleros, Fast Five, The Fate of The Furious y F9, filmes de la saga de Fast and Furious, donde interpretó a Rico Santos, son prueba de su éxito.

Te puede interesar: ‘La Voz Senior’: finalizaron las audiciones a ciegas, así quedaron los equipos

Aunque se alejó de la industria por un tiempo, el cantante volvió a ser noticia hace unos días, a raíz de una entrevista que le concedió a El Chombo, un conocido DJ y locutor panameño, que cuenta con un canal de YouTube donde reúne casi dos millones de suscriptores. Allí habló a profundidad sobre su carrera.

Don Omar envió una confesión a Ricardo Arjona

En la entrevista, el intérprete de Pobre diabla y Danza Kuduro confesó qué artista es uno de sus más grandes ídolos. “Tengo un sueño en mi vida y es cantar junto con Ricardo Arjona. El día que eso suceda en mi vida yo voy a caminar con la sonrisa del niño más feliz del mundo por el simple hecho de que lo considero un super compositor, un super arreglista, super cantante. Para mí es otro nivel”, confesó.

Vea también: Amador Padilla habló sobre la enfermedad que padece: “He perdido movilidad”

Los fanáticos del cantante guatemalteco no dudaron en reaccionar y esperan ansiosos que el intérprete de Señora de las cuatro décadas opine sobre el tema y diga qué piensa acerca de una colaboración musical con el puertorriqueño. “Esa sería la asignación de las asignaciones más grandes, sentarme a componer al lado de un caballero como Ricardo Arjona”, agregó en la entrevista el puertorriqueño de 44 años.