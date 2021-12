Silvestre Dangond, Fruko y sus Tesos y más artistas con Covid-19 en fin de año

Aunque muchos esperaban disfrutar de las diferentes celebraciones de este fin de año, el Covid-19 cambió los planes. El pasado 25 de diciembre comenzó la Feria de Cali, un evento en el que grandes exponentes de la salsa y otros géneros musicales se presentan para deleitar al público y terminar el año con buena música. Sin embargo, varios artistas que ya habían sido confirmados hace días, se vieron obligados a cancelar sus presentaciones pues resultaron con Covid-19.

Tal es el caso del Gran Combo de Puerto Rico que canceló su concierto en la Sultana del Valle, pues ocho de sus integrantes resultaron contagiados. En entrevista con Blu Radio, el maestro y fundador de la banda salsera, Rafael Ithier, afirmó: “Nos hicimos una prueba para ir a Colombia y del grupo salieron siete positivos y no podemos viajar. Yo fui de los pocos que salió bien, pero el resto no puede ir y ahora estamos en cuarentena”.

Por otro lado, el cubano Rey Ruiz también confirmó, a través de sus redes sociales, su baja para la versión 64 de la Feria de Cali. “Ha sido muy difícil para mí, me hubiera gustado, pero no estoy en condiciones para cantar. Es mi primera vez en 30 años y quería disculparme con todos: con el público, la producción, las personas que me contrataron, con mis músicos que se quedan sin trabajo este fin de año y con nosotros que nos quedamos tristes”.

A la ausencia del Gran Combo y de Rey Ruiz, también se suma Fruko y sus Tesos. Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido como Fruko y cuatro miembros más de la orquesta, también resultaron contagiados.

Ayer, el cantante vallenato Silvestre Dangond confirmó que nuevamente dio positivo para Covid-19, y por eso también tuvo que cancelar su participación en el Súper Mega Concierto de la Feria de Cali el pasado 27 de diciembre. Su anuncio salió pocas horas antes del show. “Esperé hasta el último momento, pero en realidad, sabía que iba a ser positivo porque me siento muy mal, tengo mucha tos, pero muchísima tos, mucho malestar. Entonces, nada, quería informarles eso porque en realidad se avecinaban unos conciertos”, dijo a través de un video publicado en sus redes sociales.