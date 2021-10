“Estoy aquí dando la cara”: J Balvin se disculpa por su polémico video ‘Perra’

No es la primera vez que el cantante colombiano J Balvin se ve envuelto en una polémica. Hace varios días, fue tendencia por su ‘pelea’ con Residente por su opinión sobre unos importantes premios. Ahora, vuelve a estar en el ojo del huracán, porque el videoclip de su más reciente canción Perra, junto a la rapera dominicana Tokischa, fue calificado como “sexista, racista, machista y misógino”. Debido a eso, tuvo que ser eliminado de la plataforma YouTube.

La controvertida canción causó el rechazo de varias figuras públicas, incluso, el de la misma mamá de J Balvin, quien confesó no haber podido terminar de ver el video, pues no veía a su hijo reflejado en la letra de esa canción. “Cuando me enteré, yo lo llamé: ‘¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’. Esa canción… no sé ni qué decir. No seguí viendo el video, no veía a mi Josecito por ninguna parte, pero definitivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos, hacemos cambios y no podemos idealizar a nadie”, expresó doña Alba Mery.

Por su parte, el artista había guardado silencio, pero este fin de semana se pronunció al respecto. “Vengo a hablarles del video de ‘Perra’, primero quiero ofrecerles mis disculpas con todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente con las mujeres y con la comunidad negra”, con esas palabras, J Balvin inició una publicación en su cuenta de Instagram.

Asimismo, expresó que pedir disculpas es su forma de hacerle frente a la situación. “Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío ha sido tolerancia, amor e integración como también me ha gustado apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa, que apoya a su gente, su comunidad y que empodera a las mujeres. Como forma de respuesta, y obviamente de respeto, bajé el video hace 8 días. Al ver que siguieron con las críticas estoy aquí dando cara”, puntualizó. Antes de ser eliminado de su canal de YouTube, el video ya había alcanzado las 10 millones de vistas.

