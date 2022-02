“Estoy soltero y feliz”: James Rodríguez tras rumores de noviazgo con Karol G

Mucho se ha hablado de la vida sentimental de James Rodríguez y de la cantante Karol G. El futbolista de la Selección Colombia fue tendencia cuando se confirmó que había terminado su relación con la modelo venezolana Shannon de Lima. Igualmente, la cantante de música urbana fue la protagonista de varios titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales por su ruptura con Anuel AA.

Recientemente, se conoció que el ex de Karol G ya tiene un nuevo amor, con quien se ha mostrado bastante enamorado. Se trata de la influencer y cantante conocida como ‘Yailin, la más viral’, con quien ya se casó y estaría esperando una hija.

¿Karol G y James Rodríguez fueron novios?

Luego de que muchos internautas guardaran la esperanza de volver a ver a Karol G con Anuel, se comenzó a rumorar que la paisa estaría saliendo con James Rodríguez, todo por unas fotos que supuestamente confirmaban su relación. Sin embargo, días después, en la revista Vea conocimos que solo se trataría de una gran amistad.

James Rodríguez confirmó que está soltero

Tras esas especulaciones, el volante de la Selección Colombia habló de su situación sentimental con sus seguidores de Twitch. Allí dejó claro que no está saliendo con Karol G, como muchos creían. “No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije, no crean en todo lo que les dicen”, puntualizó. De igual manera, aprovechó para afirmar que está recibiendo hojas de vida. “Estoy soltero y feliz, no estoy en ninguna relación con nadie. No crean en todo lo que ven en páginas de chismes. Estoy soltero y recibiendo hojas de vida al Twitter, Instagram y Facebook”.

James Rodríguez abrió su corazón y volvió a hablar sobre su situación sentimental…



¿Karol G? ❌❌ pic.twitter.com/UK94uDP8sc — Bolavip Colombia (@BolavipCo) February 20, 2022

Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez ya tiene un nuevo amor

Cuando James terminó con Shannon de Lima, muchos internautas comenzaron a escribirle en sus redes sociales que volviera con Daniela Ospina, la madre de su hija mayor, Salomé. Pese a que la expareja tiene una gran relación, no está dentro de sus planes volver a tener una historia de amor. La empresaria, por su parte, confirmó la semana pasada que es novia del actor Gabriel Coronel, con quien se ha mostrado bastante enamorada; y James, ya dejó claro que está abierto a recibir hojas de vida y conocer a otra persona.

