EXCLUSIVO: Todo sobre la nueva Señorita Colombia, Valentina Espinosa.

En un reinado que se caracterizó por su impecable organización y el excelente nivel de sus 25 participantes, la decisión no iba a ser fácil para el jurado calificador, conformado por la ex virreina Universal de la belleza y Señorita Colombia 2014-1015 Ariadna Gutiérrez, el experto en moda y descubridor de talentos peruano Tadashi Campos-Makebe, el ingeniero industrial mexicano David Raya y el administrador y empresario panameño Gabriel de Obando III. La contienda no fue sencilla, finalmente la elegida fue la representante del departamento de Bolívar, Valentina Espinosa Guzmán, nacida en Cartagena el 17 de enero de 1988. Esta hermosa mujer costeña de 23 años es Comunicadora Social y Periodista graduada de la Universidad del Norte, es bilingüe y le gusta leer, bailar, ver documentales y compartir en familia.

Como medio de comunicación oficial del evento y aliado principal del reinado más importante del país, que cumplió 87 años de historia, Vea habló, en primicia, con la nueva reina de los colombianos, segundos después de su coronación. Con alegría y emoción, manifestó: “Honestamente, todavía me cuesta creer que soy la nueva Señorita Colombia. Es algo muy importante y especial. Me siento muy feliz, honrada y orgullosa. Quiero darle las gracias a todas las personas que siempre creyeron en mí, que me apoyaron y dieron su amor incondicional. Creo que para cada persona, Dios tiene un propósito de vida y este es el mío, así que lo voy a asumir con el mayor amor y responsabilidad. Daré lo mejor de mi para todo el país, siempre”.

Para ella ser reina de los colombianos, siempre fue un objetivo de vida. “Soñé con ser reina desde muy pequeña. Como cartagenera que soy, crecí admirando el Concurso Nacional de la Belleza. Pronto me di cuenta de la verdadera labor de la Señorita Colombia, que va mucho más allá de la belleza física, es la misión social y trabajar en conjunto con el certamen para el bien de todos”. Si quieres leer más de esta entrevista exclusiva y conocer su visión de vida y sus sueños, así como ver lo que nadie vio del Concurso Nacional de la Belleza, como los desfiles, las sociales, los esculturales cuerpos, los vestidos y las fiestas, no te pierdas la nueva edición de la revista Vea, ya en circulación.

Te puede interesar: ‘Así luce la nueva Señorita Colombia sin una gota de maquillaje’.