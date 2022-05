Exnovia de Camilo contó por qué no borra sus fotos en redes sociales con él

Antes de conocer a Evaluna, Camilo tuvo otras relaciones sentimentales que, aunque no fueron mediáticas en ese momento, actualmente se ha comenzado a hablar sobre ellas.

Una de sus novias fue Gabriela Andrade, una joven de 28 años que ya está casada y tiene dos hijas. El romance entre ella y Camilo, quien recientemente se convirtió en padre por primera vez de Índigo, se dio entre el 2013 y el 2014. Aunque ya han pasado varios años, y cada uno rehizo sus vidas, la joven aún conserva en su cuenta de Instagram algunas fotos con el intérprete de Pegao, e incluso aparecen los mensajes que el artista le escribía en ese entonces. “Se te ven esos ojitos divinos”, “mi gorda linda, qué guapa que estás”, “¡guapurita!”, “¡¡uff!! me derretí”, entre otros.

¿Por qué la exnovia de Camilo no ha borrado las fotos con él de sus redes sociales?

A través de la dinámica de preguntas y respuestas, Gabriela Andrade, a quien muchos internautas la han comparado con Evaluna por su increíble parecido, respondió una de las preguntas que más le hacen sus seguidores. “¿Por qué aún no borras las fotos con Camilo?”. le escribieron, a lo que ella contestó: “Esto es un tema que a muchos les causa curiosidad. No borro fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie. Menos si fueron parte importante de mi vida. Porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas, y yo prefiero tenerlas”, escribió por medio de sus historias de Instagram.

No se conocen los motivos que llevaron a Camilo y Gabriela Andrade a terminar su relación. Lo cierto es que, aunque esa relación ya quedó en el pasado, todavía sigue siendo tema de conversación en las redes sociales.