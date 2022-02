Farruko se entrega a Dios. El artista pidió perdón por las letras de sus canciones

En toda una controversia se convirtió el más reciente concierto de Farruko, en Miami, luego que el artista puertorriqueño se negara a cantar su popular tema Pepas y de paso, pidiera perdón al público por las letras de sus canciones. En medio de la euforia de sus fanáticos, pidió que la música se detuviera para dar un sentido mensaje y anunciar su nuevo camino espiritual.

Te puede interesar: ¿Por qué Daddy Yankee no baila en sus conciertos? Esta es la razón

Video cortesía: Palo Alto Producciones

Concierto de @Farruko donde fue tocado por Dios y pide perdon por letra de PEPA en Miami

Según afirmó en su discurso, pese a ser uno de los artistas del género urbano más escuchados a nivel mundial, en su vida sentía un gran vacío. “Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, mis hijos no podían verme, yo no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, le hice daño a otra muchacha que me quiso y aceptó tal y como yo era”, expresó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entre tanto, aprovechó para pedir perdón por los mensajes que sus canciones le dejaron a los niños y jóvenes. “Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”.

El concierto y la nueva actitud de Farruko generó cientos de críticas por parte de algunos asistentes, quienes calificaron el show como una ´misa´. “Iba a vacilar en un concierto de reggaetón y recibí un sermón. $250 para ir a misa del pastor Farruko”, “Lo único bueno de este concierto de Farruko fue que no tengo que ir a la iglesia el domingo”, fueron tan solo algunos los comentarios de los espectadores.

Te puede interesar: ¿Daddy Yankee se retira de la música? Así anunció su última gira

La nueva vida de Farruko

Luego de eso, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 20 millones de seguidores, Farruko realizó un extenso post dejando claro que está dispuesto a devolver el dinero de todos aquellos que compraron boletas y no quieren asistir a su próximo concierto. “Lamento verdad los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos así solo vaya 1 ahí estaré y los amare igual vayan o no vayan. Están a tiempo para que no gasten su dinero ni tiempo en vida eterna y armonía. Los amo. Nadie está obligado hay más artistas que usted puede seguir y ir a ver sólo estoy cumpliendo mis compromisos porque soy de palabra y debo un respeto a mis fans y Dios es un Dios de orden y la plataforma que me quede la voy a utilizar para llevar el mensaje”.