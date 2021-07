Fin del poliamor. Alejandro Betancourt confirma que rompió con Mara y Bella.

Cuando Mara Cifuentes y Bella Castiblanco, de La Agencia: batalla de modelos, y Alejandro Betancourt, de Protagonistas de Nuestra Tele, se conocieron en enero en una isla cerca de Cartagena, quedaron flechados. A partir de allí, este trio se convirtió en tendencia en redes sociales por hacer público un modelo de relación amorosa que en Colombia era poco conocida: el poliamor. Estando en el mejor momento de su relación los modelos fueron portada de la revista Vea en su edición del 23 de abril, allí contaron su historia y proceso personal, hablaron sobre sexualidad, amor, sueños e incluso, de sus planes de casarse. Además, se declararon pansexuales.

Todo iba muy bien, hasta hace pocas semanas, cuando luego de ser inseparables, cada uno tomó su rumbo, lo que motivo la curiosidad de millones de fanáticos quienes se preguntaron qué habría pasado con este controvertido romance. La incertidumbre permaneció durante días hasta que ayer Alejandro Betancourt, el hombre de la relación, rompió el silenció y declaro en redes: “Efectivamente eso se terminó. Se terminó y se terminó con todo el cariño del mundo porque yo a las dos las amo y han sido lo mejor que me ha pasado este año”. Así inició unas declaraciones en las que se defiende de las acusaciones de algunos internautas que catalogan que todo fue ‘una mentira’ y solo lo hacían por ‘ganar seguidores en redes sociales’, a lo que Alejandro respondió: “Yo no soy así, no soy de crear fama ni en escándalos y mucho menos ponerme a engañarlos a ustedes”. Enseguida, abrió por completo su corazón relatando una historia en la que aparentemente influyeron otras personas para que se terminará este amor, “La relación de nosotros se baso en una confianza donde sabíamos muchas cosas de la otra persona, entre esas cosas yo sabia que Mara estaba terminando una relación que tenía hace mucho tiempo, eso era algo que me tenía muy tocado. El lema de ella era ‘el que se enamora pierde’, y yo no estaba de acuerdo, para mí el que se enamoraba ganaba siempre así no fuera correspondido. Entre ese boroló y juegos resultamos enamorándonos”. Luego relata un episodio en una fiesta en Medellín, en donde aparentemente hubo un encuentro con este antiguo amor de Mara Cifuentes, momento que sería determinante para que se quebrantará el poliamor. A partir de allí relató varios hechos y detalles de un aparente cambió de prioridades de la mujer transgénero.

Al final, el modelo y actor, afirma que las cosas entre los tres siempre estuvieron claras y relata el último día que vio a Bella Castiblanco, “Con Isabella no sabía que hacer porque ellas dos vivían juntas (…) Tampoco tuve que hacer nada porque Isabella me demostró que quería estar en mi vida. Me escribía todos los días, llegaba a donde yo estuviera, salíamos, cenábamos, rumbeábamos, yo era feliz con esa mamacita de la mano. Hasta el último día estuvo en mi casa, conoció a mi papá y a mi mamá, almorzamos, la lleve al aeropuerto, nos dimos un beso que para mí sabe a puntos suspensivos”, dejando abierta la puerta de un futuro juntos, de nuevo en poliamor, “Ahora mismo cada cual esta en sus proyectos, en sus vueltas personales, pero estoy seguro de que más temprano que tarde nos vamos a reencontrar, nos vamos a cagar de la risa y vamos a ser felices como lo éramos cuando estábamos juntos”. Finaliza.