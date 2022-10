Flor Gómez, mamá de Egan Bernal se sometió a una mastectomía: “estoy viva”

Desde el 11 de mayo de este año, Flor Marina Gómez , madre del ciclista colombiano Egan Bernal , se volvió un rostro de la lucha contra el cáncer, cuando compartió con sus seguidores su diagnóstico médico. “¡Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que les pasa a los demás, pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Desde ahí, la madre del campeón del Tour de Francia 2019, promociona el autocuidado y la importancia del autoexamen en las mujeres. El pasado 30 de septiembre, fue el bogotano, de 25 años quien comunicó que su mamá se encontraba en el último día de quimioterapias. El deportista publicó una serie de fotos, entre las que se destacaba un letrero, ubicado en su carro, que decía, “Hoy mi última quimio”.

Mamá de Egan Bernal se sometió a una mastectomía

A través de sus redes sociales, donde tiene 49.9 mil seguidores, la madre del deportista confirmó que se sometió a una cirugía donde generalmente extirpan la glándula mamaria o, en otros casos, una parte de ella. Era el único procedimiento que le faltaba después de haber culminado quimioterapias y superar el cáncer de seno.

“A todas las personas que han seguido mi proceso de cáncer de seno, les cuento que ayer me hicieron mi mastectomía, hoy estoy sin mi senito, pero estoy viva y eso es lo importante. Nuevamente mi invitación al autoexamen, al autocuidado y darles un saludito. Seguimos adelante”, dijo mientras reposaba en la clínica.