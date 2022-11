Foto: Amaia Montero es captada luego de estar en una clínica de rehabilitación

Una foto que Amaia Montero publicó en octubre en sus redes sociales preocupó a sus fanáticos alrededor del mundo. En la selfie, que compartió la española de 46 años, sus seguidores pudieron darse cuenta de sus ojeras pronunciadas, además de arrugas en su rostro y el cabello despeinado. La publicación iba acompañada del texto “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”

Te puede interesar: Messi: edad, estatura, goles en mundiales y más del 10 de la Selección Argentina

Fue su respuesta ante una pregunta de un usuario, lo que terminó por preocupar a sus seguidores. “Destruida”, escribió la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, cuando un internauta le preguntó cómo se encontraba. Desde ahí, las especulaciones sobre la salud mental y física de la cantante han aumentado en internet.

Los seguidores se mostraron preocupados, ante el cambio físico y de actitud que sufrió la cantante de forma repentina. Foto: amaiamonterooficial

Amaia Montero reaparece y preocupa a sus seguidores

Posterior a la publicación de la polémica foto, la hermana de la artista, Idoia Montero, aseguró, para el programa Espejo Público de Antena 3, sin dar muchos detalles, que su hermana no se encontraba desaparecida, pero que no estaba pasando por el mejor momento.

Vea también: Fotos: Fanny Lu y Shaira recordaron a Mauricio Leal con emotivas imágenes

El misterio habría terminado, pues hace unas horas la revista Lecturas reveló el supuesto paradero de la artista en estas últimas semanas. Según el medio de comunicación, estuvo internada en una clínica durante casi un mes y mostró un par de fotografías de la artista saliendo del lugar. “Arropada por su familia, Amaia retoma las riendas de su vida”, escribió el medio mencionado, junto a las fotos donde supuestamente se ve a su hermana recogiéndola en la clínica.

¡¡Exclusiva!! Tenso cara a cara de Rocío Carrasco y Olga Moreno en el juzgado 💥 Lecturas te trae todas las imágenes y todos los detalles de lo que ocurrió delante del juez. Corre a por tu ejemplar de nuestro último número. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/j5swP7UqHO — Lecturas (@Lecturas) November 23, 2022