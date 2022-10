¿Qué pasó con Amaia Montero? Su familia asegura que no está desaparecida

Desde diciembre de 1996, y durante once años, Amaia Montero se hizo mundialmente famosa como la vocalista de La Oreja de Van Gogh, la banda española que marcó un hito en el género del pop en español. El 19 de noviembre de 2007, la cantante nacida en Irún, Guipúzcoa, anunció su retiro de la agrupación para iniciar su carrera como solista.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W confesó lo difícil que ha sido su segundo embarazo con Pipe Bueno

Hace unos días, la cantante de 46 años preocupó a sus 459 mil seguidores en Instagram con la publicación de una fotografía suya. En la imagen, se ve a la vocalista con grandes ojeras pronunciadas, pronunciadas arrugas en el rostro y su cabello despeinado. Cuando un seguidor le preguntó en la publicación cómo se encontraba, ella respondió “destruida”. El mensaje de la artista, acompañado de un texto, que dice “Si la esperanza es lo último que mere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, dio inicio a distintas especulaciones sobre el estado de salud, a solo días de haber anunciado, en su misma red social, que pronto lanzaría de su álbum de estudio.

Familia de Amaia Montero habló sobre el estado de salud de la cantante

Para dar fin a los diferentes rumores que se generaron por la impactante imagen de la artista, su hermana, Idoia Montero, manifestó en el programa de Antena 3 Espejo Público que la intérprete de La playa “no está pasando por su mejor momento”, a la vez que pidió a muchos internautas detener el hostigamiento hacia su familia, en aras de obtener más información sobre Amaia.

Vea también: ¿Juan Gabriel está vivo? Su exmánager, Joaquín Muñoz, habló al respecto

Aunque no dio más detalle al respecto, ni quiso hablar sobre la salud mental de su hermana, agradeció la ayuda que la cantante está recibiendo de parte de sus colegas y los mensajes de apoyo que recibe diariamente de sus fanáticos, además aclaró que no se encuentra desaparecida. No es la primera vez que la española se ´despide´, pues en 2020 preocupó con un “hasta pronto”.