Foto: así quedó el rostro de Mábel Lara luego de quemarse con una bebida caliente

En los últimos días, la periodista y presentadora Mábel Lara sufrió un accidente casero. “Así como cuando se te estalla un termo con café hirviendo en la cara. He llorado mis ojos”, escribió Mábel, junto a una fotografía donde muestra como quedó su cuello tras el percance.

Te puede interesar: ¡Sin tapujos! Amparo Grisales reveló cuántas cirugías estéticas tiene

Posteriormente, la presentadora publicó otra imagen contando que su dermatóloga le recetó una crema especial y sábila para tratar la quemadura. De paso, invitó a sus seguidores a tener todos los cuidados necesarios con las bebidas calientes para que no les pase lo mismo que a ella. Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores. “Muchas gracias a todos por sus recomendaciones y mensajes, así vamos esperando tener una buena cicatrización. Mucho cuidado con las bebidas calientes, este dolor y ardor en la piel no se lo recomiendo a nadie”.

Puedes leer: Conoce las noticias del entretenimiento que son tendencia en Vea

Asimismo, le agradeció a todos sus seguidores que se han preocupado por ella en estos días y que han estado pendientes de su recuperación. “Me conmovieron los mensajes generosos y llenos de recomendaciones y buena vibra. Tan bonita esta comunidad digital que tengo por aquí. ‘Vamos pa’ lante’ y pilas con las bebidas calientes”.

Te puede interesar: ‘La Voz Senior’: ¿quién gana más en YouTube, Natalia Jiménez o Maía?

Mábel Lara es una de las periodistas más reconocidas del país. Su profesionalismo la han llevado a trabajar en los medios de comunicación más importantes. Generalmente, la presentadora muestra en sus redes sociales temas de su vida personal y profesional, entre ellos, los proyectos en los que se encuentra actualmente.