¡Sin tapujos! Amparo Grisales reveló cuántas cirugías estéticas tiene

Amparo Grisales es una de las modelos, actrices y presentadoras más queridas por todos los colombianos. Además de su indiscutible talento, también se ha destacado por tener uno de los mejores cuerpos del país. De hecho, en varias oportunidades ha sido cuestionada por su envidiable figura.

El título de ‘La diva de Colombia’ se lo ganó precisamente por su gran belleza y talento. Incluso, muchos de sus fanáticos han asegurado que los años no le pasan, y cada día luce mucho más hermosa, aunque hay muchos que le atribuyen su belleza a supuestas cirugías estéticas.

Según ha revelado en algunas entrevistas, e incluso en sus redes sociales, su disciplina con la buena alimentación y el ejercicio le han permitido conservar con el pasar de los años sus curvas. Sin embargo, en los últimos días revivieron en redes sociales una antigua entrevista en el programa Yo, José Gabriel, donde confesó a qué procedimientos se ha sometido. Allí aclaró que la única cirugía que se realizó fue para aumentar un poco su busto. “Solo una en el busto, hace mucho tiempo, cuando vi que con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía. Me puse un poquito, no hay que exagerar, porque a mí no me gusta quedar ni vulgar ni voluptuosa”, afirmó en esa oportunidad.

Asimismo, reveló que en su cuerpo no se ha realizado ninguna otra cirugía como algunos piensan. “Cuando necesite otra, les contaré… De cuerpo, no creo que lo necesitaré y de cara, tengo buenos genes, genes indios, Dios me ha dado el talento y la belleza, no como dicen, que me he hecho operaciones o que me hice esta y otra. Hasta ahora es la única”, expresó Amparo Grisales quien ya está lista para la nueva temporada de Yo me llamo.

Incluso, la actriz fue enfática en aclarar que si tuviera otra cirugía no dudaría en reconocerlo sin ningún problema. “Tampoco lo negaría, porque estoy de acuerdo con la estética, para corregir lo que uno quiera”.

